Хризотиловая отрасль России в центре внимания на YugBuild-2024
В начале марта завершилась 34-я международная строительная выставка «YugBuild-2024». На протяжении 4 дней более 240 представителей строительной индустрии из 70 регионов России, Турции, Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратов обменивались опытом, разбирали сложные актуальные кейсы и, конечно же, демонстрировали свою продукцию. Российскую хризотиловую отрасль в этом году представляли НО «Хризотиловая ассоциация» и красноярский комбинат «Волна».
Традиционно «YugBuild» — это место встречи производителей и потенциальных клиентов. На выставку приходят застройщики, дистрибьюторы, архитекторы и дизайнеры, а также частные лица, ищущие выгодные предложения. Их вниманию хризотиловая индустрия предложила широкий ассортимент решений: окрашенный и «базовый» шифер, напорные и безнапорные водопроводные трубы, фасадные плиты, сайдинг и многое другое. Комбинат «Волна» в последние годы активно сотрудничает как с российскими, так и казахстанскими девелоперами, поставляя окрашенные хризотилцементные плиты для внешней отделки многоквартирных домов. Они обеспечивают не только яркий внешний вид, но и являются элементом противопожарной безопасности. Хризотилцементная продукция не горит при любой температуре, что препятствует распространению огня по внешней поверхности здания. Таким образом, пожарные всегда могут добраться до дома и ликвидировать возгорание, сохранив жизни людей и целостность здания.
Хризотилцементные строительные материалы применяют как при строительстве многоквартирных домов, так и при возведении объектов коммерческой недвижимости и частных домов во всех климатических поясах. Благодаря своей долговечности и доступности на российском рынке они снискали популярность как «народные» — комбинаты по производству хризотилцемента есть в каждом федеральном округе, а продукцию можно найти и в Мурманске, и во Владивостоке.
В рамках «YugBuild-2024» представители индустрии приняли участие в различных мероприятиях, направленных на обмен опытом между участниками рынка. Медиа Группа РБК Юг и Северный Кавказ провели мероприятие на тему «Стройке нужны руки: как девелоперы Краснодарского края решают проблему нехватки кадров», прошли конкурсы мастерства «Я — мастер» и «Лучший каменщик», фестиваль «Дни архитектуры» и многое другое.