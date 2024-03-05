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Ксения Шойгу присоединилась к Попечительскому совету фонда «Орион»

Общество
В фонде «Орион» сообщили о присоединении к Попечительскому совету Ксении Шойгу. Руководитель проекта «Лига героев», крупнейшего в РФ организатора массовых спортивных мероприятий, будет работать рука об руку с Дмитрием Певцовым, Иваном Охлобыстиным, Сергеем Карякиным, которые ранее вошли в Попечительский совет фонда «Орион».

Ксения Шойгу присоединилась к Попечительскому совету фонда «Орион»



«Лига героев» – большое спортивное братство, которое давно оказывает помощь населению Донбасса, рассказала Ксения Шойгу. Участники организации откликаются сразу, узнав, что где-то требуется ремонт, где-то – спортивное оборудование, спортивная форма, также была потребность в обеспечении работы тренеров.

Ксения Шойгу лично приезжала в Луганскую и Донецкую народные республики много раз, доставляя гуманитарный груз – новогодние подарки для детей, строительные материалы, медикаменты, спортивное снаряжение, продукты. По ее словам, выстроенная на базе «Лиги героев» работа будет продолжаться, но усилится направление медицинской помощи. Это приобретение протезов и необходимого для реабилитации дополнительного медицинского оборудования, привлечение доноров. Ксения Шойгу назвала одной из самых важных задач помощь людям везде.

Фонд гуманитарных инициатив «Орион» создан для оказания содействия жителям новых регионов России и тех, кто делает вклад в развитие и безопасность территорий. Работа строится по нескольким основным векторам – помощь в протезировании и реабилитации, адресная гуманитарная помощь, строительство спортивных и детских площадок, проведение мероприятий для детей.