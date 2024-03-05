Ксения Шойгу присоединилась к Попечительскому совету фонда «Орион»

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«Лига героев» – большое спортивное братство, которое давно оказывает помощь населению Донбасса, рассказала Ксения Шойгу. Участники организации откликаются сразу, узнав, что где-то требуется ремонт, где-то – спортивное оборудование, спортивная форма, также была потребность в обеспечении работы тренеров.Ксения Шойгу лично приезжала в Луганскую и Донецкую народные республики много раз, доставляя гуманитарный груз – новогодние подарки для детей, строительные материалы, медикаменты, спортивное снаряжение, продукты. По ее словам, выстроенная на базе «Лиги героев» работа будет продолжаться, но усилится направление медицинской помощи. Это приобретение протезов и необходимого для реабилитации дополнительного медицинского оборудования, привлечение доноров. Ксения Шойгу назвала одной из самых важных задач помощь людям везде.Фонд гуманитарных инициатив «Орион» создан для оказания содействия жителям новых регионов России и тех, кто делает вклад в развитие и безопасность территорий. Работа строится по нескольким основным векторам – помощь в протезировании и реабилитации, адресная гуманитарная помощь, строительство спортивных и детских площадок, проведение мероприятий для детей.