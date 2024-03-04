Мошенничество с «налогом на СВО»: как защититься

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Кибермошенники разработали новую схему обмана и начали рассылать письма с предупреждением о списании средств для уплаты якобы нового налога на специальную военную операцию. При этом на списании средств подлог не заканчивается, и, связавшись с жертвой по телефону, мошенники пытаются принуждать ее совершить настоящую диверсию.По электронной почте клиенты банков получают сообщения о том, что с их счета каждый месяц будут списываться средства, а чтобы отменить списание, жертве предлагают «перейти по ссылке» и подписать отказ, в противном случае с клиента будут списываться «десятки тысяч рублей». При переходе же по указанной ссылке мошенники получают данные для доступа к личному кабинету клиента банка и похищают имеющиеся средства. После попыток украсть средства, преступники начинают связываться с жертвами по телефону и вовлекать уже в преступную деятельность.Сотрудники МВД отмечают, что подобные случаи участились во всех регионах РФ, теперь граждане могут быть не только обмануты, но и вовлечены в диверсии и террористические акты.– Помимо «нового налога на СВО», мошенники начинают разговор со стандартных приемов: подозрительных переводов средств со счетов клиента, о кредитных заявках, якобы поступивших от клиентов, и с предложений помочь правоохранительным структурам обезвредить преступников, – сообщил эксперт Виктор Владимирович Акимов. – И уже после перехода по ссылке для «отказа от налога на СВО» и возможного воровства средств жертвы злоумышленники в прямом смысле пытаются толкнуть легко поддающихся влиянию жертв на особо тяжкое преступление.Аферисты начинают угрожать проблемами и даже убийствами близких и требуют совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.Статистика показывает, что жертвами становятся не только пожилые люди, но и молодежь, которая рассматривается террористическим группами как «расходный материал для создания информационных поводов».– Если раньше преступные террористические группы обещали заплатить, например, за распространение наркотиков или поджог военкомата, то теперь принуждают еще и заплатить за поджог указанного объекта или нападение на сотрудника силовой структуры, – добавляет Виктор Акимов, – поэтому при первом же подозрении на неладное необходимо сообщить об этом в полицию, где подобные попытки на противоправные действия находятся на особом контроле.По фактам попыток и совершения террористической деятельности МВД, и другие компетентные органы проводят проверки, ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников.В случае столкновения с мошенниками-террористами рекомендуется сразу же обратиться в ближайшее ОВД. Также МВД России призывает граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия, которые могут повлечь за собой наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.Источник: ПензаИнформФото: изображение от Freepik