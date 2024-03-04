4 марта 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
19:41 | 04 марта
Мошенничество с «налогом на СВО»: как защититься
18:00 | 04 марта
Молодежь региона приглашают рассказать о локальных туристических брендах
17:00 | 04 марта
Саратовская область улучшила позиции в рейтинге безработицы
16:00 | 04 марта
На федеральном телеканале рассказали об устройстве освещения на саратовских трассах
15:09 | 04 марта
Более 2,6 млрд рублей финансовой поддержки получили предприниматели региона
12:00 | 04 марта
Команды из различных регионов России приехали в Маркс на соревнования по автомногоборью
11:00 | 04 марта
Иностранцы на ВФМ познакомились с российской региональной кухней
10:00 | 04 марта
Балаковский ТЮЗ открыл «Большие гастроли» 2024 года
09:00 | 04 марта
На Всемирном фестивале молодежи дан старт новому сезону Международной Премии #МЫВМЕСТЕ
13:02 | 02 марта
Игорь Комаров: «Необходимо уделить особое внимание эффективной коммуникации с жителями»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Мошенничество с «налогом на СВО»: как защититься

Общество
Мошенничество с «налогом на СВО»: как защититься


Кибермошенники разработали новую схему обмана и начали рассылать письма с предупреждением о списании средств для уплаты якобы нового налога на специальную военную операцию. При этом на списании средств подлог не заканчивается, и, связавшись с жертвой по телефону, мошенники пытаются принуждать ее совершить настоящую диверсию.

По электронной почте клиенты банков получают сообщения о том, что с их счета каждый месяц будут списываться средства, а чтобы отменить списание, жертве предлагают «перейти по ссылке» и подписать отказ, в противном случае с клиента будут списываться «десятки тысяч рублей». При переходе же по указанной ссылке мошенники получают данные для доступа к личному кабинету клиента банка и похищают имеющиеся средства. После попыток украсть средства, преступники начинают связываться с жертвами по телефону и вовлекать уже в преступную деятельность.

Сотрудники МВД отмечают, что подобные случаи участились во всех регионах РФ, теперь граждане могут быть не только обмануты, но и вовлечены в диверсии и террористические акты.

– Помимо «нового налога на СВО», мошенники начинают разговор со стандартных приемов: подозрительных переводов средств со счетов клиента, о кредитных заявках, якобы поступивших от клиентов, и с предложений помочь правоохранительным структурам обезвредить преступников, – сообщил эксперт Виктор Владимирович Акимов. – И уже после перехода по ссылке для «отказа от налога на СВО» и возможного воровства средств жертвы злоумышленники в прямом смысле пытаются толкнуть легко поддающихся влиянию жертв на особо тяжкое преступление.

Аферисты начинают угрожать проблемами и даже убийствами близких и требуют совершить поджог объектов военной, транспортной или банковской инфраструктуры.

Статистика показывает, что жертвами становятся не только пожилые люди, но и молодежь, которая рассматривается террористическим группами как «расходный материал для создания информационных поводов».

– Если раньше преступные террористические группы обещали заплатить, например, за распространение наркотиков или поджог военкомата, то теперь принуждают еще и заплатить за поджог указанного объекта или нападение на сотрудника силовой структуры, – добавляет Виктор Акимов, – поэтому при первом же подозрении на неладное необходимо сообщить об этом в полицию, где подобные попытки на противоправные действия находятся на особом контроле.

По фактам попыток и совершения террористической деятельности МВД, и другие компетентные органы проводят проверки, ведется работа по установлению личностей преступников и их пособников.

В случае столкновения с мошенниками-террористами рекомендуется сразу же обратиться в ближайшее ОВД. Также МВД России призывает граждан очень внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, содержанием которых является требование совершить по инструкции собеседника какие-либо противозаконные действия, которые могут повлечь за собой наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.

Источник: ПензаИнформ

Фото: изображение от Freepik