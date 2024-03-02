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Деловая программа Московской недели моды: что ждет гостей

Общество

Уже 1 марта начнется Московская неделя моды, которая объединит более 200 отечественных и зарубежных дизайнеров. Мероприятие будет включать закрытые и открытые модные показы, маркет, В2В-шоурум, лекторий и фестиваль модных короткометражек World Fashion Shorts, которые пройдут на культурных площадках столицы: в Центральном выставочном зале «Манеж», на Международной выставке-форуме "Россия", в 75-м павильоне ВДНХ, а также в Центре дизайна ARTPLAY.

Модные показы в ЦВЗ «Манеж» объединят 70 российских и 13 зарубежных дизайнеров. Профессиональный B2B-шоурум станет площадкой заключения соглашений и нетворкинга для байеров и 50 брендов. В открытом маркете жители и гости столицы смогут приобрести одежду 68 отечественных дизайнеров. Второй сезон модных короткометражек World Fashion Shorts состоится 7 марта в Центре дизайна Artplay.

Со 2 по 7 марта в ЦВЗ «Манеж» будут проводить лекции, паблик-токи, дискуссии, а также мастер-классы. «Прошлое, настоящее и будущее моды в России» станет основной темой лектория. Профессионалы индустрии обсудят прогнозирование трендов, поговорят о русском следе в мировой моде, трендах в мультимедиа и диджитал-моде и многом другом. Попасть на мероприятие можно по предварительной регистрации на официальном сайте.
На Международной выставке-форуме "Россия", в 75-м павильоне ВДНХ, со 2 по 8 марта пройдут открытые показы более 40 отечественных дизайнеров. Бренды из 36 городов представят свои коллекции для москвичей и гостей столицы. Попасть на показы смогут все желающие.

Узнать все подробности Московской недели моды можно на сайте мероприятия. Следить за прямой трансляцией показов и лектория можно будет в официальном сообществе Московской недели моды ВКонтакте. Организатор Московской недели моды — Фонд моды при поддержке Правительства Москвы.