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При поддержке АРХИWOOD состоится Международный форум деревянного строительства

Общество
При поддержке АРХИWOOD состоится Международный форум деревянного строительства


В Вологде готовятся к проведению Международного форума деревянного строительства и конкурса «Дерево в архитектуре 2024». Поддержку событию оказывает компания «Росса Ракенне СПб» (бренды HONKA и АРХИWOOD). Мероприятие организуется под эгидой Союза архитекторов России и Союза московских архитекторов.

Цель форума – продвижение лучших проектных решений, наращивание делового сотрудничества между производителями, проектировщиками и архитекторами, знакомство с новыми тенденциями применения дерева в архитектурно-строительной практике, популяризация деревянного домостроения.

Участники форума обсудят вопросы, способствующие популяризации деревянного отечественного домостроения и освещению существующих стандартов применения деревянных конструкций, технологий и традиций. Деловая программа предусматривает проведение вебинаров, презентаций, мастер-классов, панельных дискуссий, ведущими и спикерами которых станут известные отраслевые эксперты.

Продемонстрировать возможности применения дерева участники смогут на смотре-конкурсе «Дерево в архитектуре». Проекты, представленные там, привлекут внимание инвесторов и девелоперов, производителей, представителей государственных органов.