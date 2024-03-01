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Иван Охлобыстин и Сергей Карякин отозвались на гуманитарную акцию фонда «Орион»

Общество
Иван Охлобыстин и Сергей Карякин отозвались на гуманитарную акцию фонда «Орион»

В рамках акции Фонда гуманитарных инициатив «Орион» кровь для бойцов специальной военной операции и жителей новых российских регионов сдали уже в первый день почти 100 человек. Иван Охлобыстин и Сергей Карякин, члены Попечительского совета фонда «Орион», приехали в Центр переливания крови НМИЦ ВМТ им. А.А. Вишневского в Красногорске 26 февраля, чтобы поддержать инициативу.

Иван Охлобыстин, известный актер и режиссер, после процедуры сдачи крови побеседовал с солдатами, которые находятся на лечении в госпитале. Он отметил, что фонд «Орион» сейчас предпринимает все возможные меры, чтобы помочь не только армии, но и людям, которые живут на новых территориях. Про себя он сказал, что побратался с российской армией на крови. «Мы братья на крови», – подчеркнул артист, пояснив: если его кровь спасет хотя бы одну жизнь, он будет считать выполненной очень важную составляющую своего жизненного задания.

Международный гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам Сергей Карякин тоже побывал в госпитале вместе с коллегой по Попечительскому совету фонда «Орион». Он поделился своим мнением об акции, назвав очень важным то, что каждый может выделить полчаса своей жизни для сдачи крови и, возможно, спасения чьей-то жизни.

Аналогичные мероприятия запланированы в разных городах России. Желание присоединиться к инициативе уже выразили жители Ростова-на-Дону, Северной столицы и других городов РФ.

Известно, что любой гражданин России старше 18 лет может стать донором, если у него отсутствуют противопоказания по здоровью. Физиологическая доза крови, которую берут у донора, составляет 410 мл. Специалисты уверяют – такой объем не повредит организму здорового человека. Нужно помнить, что накануне сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, антибиотики, анальгетики и лекарства, в которых содержится аспирин.