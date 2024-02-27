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Как итог – минимальный медийный эффект, а политическое реноме повисло на волоске. Западные паттерны, вложенные в Украину, сгорают в степях Донбасса. В попытках исправить положение глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен готова прибегнуть даже к воровству, предлагая изъять замороженные финансовые активы России в пользу режима Зеленского. Возможно, такая мера позволит г-же фон дер Ляйен сохранить свой пост в Еврокомиссии во время грядущих выборов. И ее, безусловно, не волнует, что это станет толчком обрушения всей системы европейского финансового права.«Использование российских активов станет обыкновенным грабежом, для которого нет и не может быть никаких оснований. Кроме того, как уже говорилось, ЕС подорвет доверие к собственным финансовым институтам и основам. Ст.17 Хартии Европейского Союза об основных правах прямо гарантирует сохранность частной собственности», - прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Леонид Слуцкий, Председатель комитета Госдумы по международным делам.Стало ясно - у киевского режима отсутствует «план Б». Остается продолжать выпрашивать западную помощь и гнать на убой тысячи новых солдат. Президент Украины заявил, что не боится потерять власть. Но, тем не менее, выборы на Украине отменил, сославшись на военное положение. Хотя Конституция Украины не запрещает выборы президента во время чрезвычайного или военного положения.Зеленский заявляет, что в любом случае он выиграл бы выборы, но опросы говорят об обратном. По данным КМИС (Киевский международный институт социологии), рейтинг Зеленского на Украине после отставки Залужного упал еще на 13%.Видимо, еще один прогноз основателя ЛДПР Владимира Жириновского, озвученный в 2021 году, скоро станет реальностью.«Зеленский — последний президент Украины. Других президентов не будет, потому что не будет Украины», — сказал тогда политик.Запад в лице экс-премьера Бориса Джонсона дал Украине ясный сигнал: сражаться до последнего украинца. И марионеточный режим с упорством, достойного лучшего применения, продолжает выполнять команды своих кураторов. Между тем, в стране с каждым днем нарастают антивоенные настроения.Именно с этим связаны визиты представителей коллективного Запада - экс-премьера Бориса Джонсона, премьеров Италии, Канады и Бельгии, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, настаивающих на войне до «последнего украинца» и жаждущих продолжения кровопролития. Визит не первых лиц должен поднять, видимо, моральный дух Зеленского. В такой ситуации с киевской хунтой договариваться бессмысленно. И сегодня Россия говорит напрямую с народом Украины и призывает опомниться.«Українці! Незабаром СВО буде закінчена перемогою російської зброї. Отямтесь! Збережіть себе для своєї родини. Повертайтесь додому!», - обратился к украинцам Леонид Слуцкий, Председатель ЛДПР в день второй годовщины признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Знаковое обращение.28 января 2022 года, в свой последний день пребывания в Госдуме, за несколько дней до госпитализации, Жириновский написал на одной из своих рабочих записок: «Сплотить свои ряды, крепить единство, не поддаваться на провокации». Сегодня это звучит как завещание, которое исполнил его преемник. Леонид Слуцкий призвал объединиться плечом к плечу всех россиян: «вне зависимости от партийного билета в кармане, религии и места проживания, ради здравых идей Президента, ради общей Победы»! Вот он, момент истины. Дело Жириновского живет…