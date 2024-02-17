Свыше 4500 специалистов приняли участие в международной конференции ЦОП

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С каждым годом масштаб этого мероприятия значительно растет. В конференции приняло участие больше 30 спикеров и более 4500 участников, в том числе именитые специалисты в сфере практической психологии и педагогики, такие как:● президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги (ОППЛ) Макаров В.В.,● президент Международного центра гуманной педагогики Паата Амонашвили,● президент Ассоциации трансперсональной психологии и психотерапии Майков В.В.,● заведующая кафедрой психотерапии Института междисциплинарной медицины Положая З.Б.,● ректор Института ценностно-ориентированной психологии Олег Гадецкий● руководитель модальности «Юнгианский анализ» и выпускающий редактор журнала «Психотерапия» Сурина Л.А. и другие.Обсудили 6 основных тем, а именно: тенденции развития современной психологии и психотерапии, а также ЦОП в медицине, педагогике, коучинге, травмотерапии и в консультировании. Это настоящий прорыв в науке. Специалисты подтвердили, насколько универсален ценностно-ориентированный подход, который выступает в качестве отдельного инструмента или как катализатора для работы с другими психологическими техниками. В повестке конференции были представлены исследования, в которых доказана эффективность метода ЦОП. Практически любую психологическую трудность можно решить за 1-2 сеанса работы с опытным психологом, изучившим методику.