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Медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» награжден монтажник КВЗ

Общество

Сотрудник Казанского вертолетного завода холдинга «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) получил госнаграду Республики Татарстан. Церемония награждения состоялась в ходе заседания итоговой коллегии Министерства промышленности и торговли Республики.

Монтажник электрооборудования летательных аппаратов Виктор Артамонов был награжден медалью Республики Татарстан «За доблестный труд». Высокую награду ему вручил Раис Республики Рустам Минниханов.

Виктор Артамонов пришел на КВЗ токарем в 1974 году. После службы в армии вернулся на предприятие и стал монтажником электрооборудования летательных аппаратов. Уже 46 лет он работает в цехе окончательной сборки.

«Я собирал разные модификации «восьмерки» – и МТ, и МТВ, и экспортные Ми-17, принимал участие в создании Ми-38ОП-2. В цех окончательной сборки я пришел в свое время целенаправленно. Сюда было не попасть, но я сразу сказал в отделе кадров, что пойду только в этот цех. Около 20 лет я был бригадиром, потом передал свой опыт молодому поколению», – поделился Виктор Артамонов, добавив, что в его планах и дальше трудиться на Казанском вертолетном заводе.