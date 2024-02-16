Писателям будут платить зарплату

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После приостановки продаж и спектаклей по книгам пишущих.), вопрос поддержки литераторов, отказавшихся торговать родиной, вновь подняли на уровне государства. Впрочем, еще с прошлого года партия Жириновского ведет дискуссии на тему законодательной поддержки в сфере социального статуса российского писателя. 15 февраля в стенах Госдумы РФ прошел круглый стол на тему «Социальный статус и формы государственной поддержки российских писателей».— ЛДПР настаивает на ужесточении культурной политики государства, — заявил председатель партии Леонид Слуцкий на встрече. — Нам надо перестать терпеть писак-предателей. Нам нужно четко понимать, кто с нами, кто за Россию и ее будущее, а кто против. Это в интересах нашего будущего, это в интересах великой русской цивилизации. Именно литература формирует культурный код. Наши враги пытаются его разрушить, отменяя в своих странах.В России ежегодно выпускается более 110 тысяч книг. Но государство литераторов игнорирует: в Общероссийском классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов профессии писателя не значится. Почему? Это такое же непростое ремесло, как у и остальных, а «трудочасов», здоровья и энергии авторы порой затрачивают куда больше иных специалистов. При этом живут наши «горькие и маяковские» вне правового поля в безвоздушном пространстве. Чтобы одаренный писатель не растрачивал талант на поденщину, он должен чувствовать себя защищенным. Не зря еще в 2014 году основатель партии Владимир Жириновский указывал на то, что «ни одного великого деятеля» уровня Достоевского сегодня нет (а может они не раскрыты?).— Труд литератора всегда был особым, — подчеркивает преемник основателя ЛДПР Леонид Слуцкий. — Величайшие русские писатели вписали свои имена золотыми буквами в сокровищницу мировой литературы. И сегодня есть много литераторов, которых никто не знает. Читатель увлекается интернетом, меньше читает книги. Поэтому мы должны поддержать авторов. Я бы предложил создать законопроект о статусе писателей, который поможет создать их государственную защиту. Это давно назревшая тема.Новый законопроект ЛЛПР обеспечит литераторам трудовой и пенсионный стаж, и правовую защиту, которые должны обеспечить государство. Ведь пока партия, увы, занимается этим в режиме частной инициативы. В конце прошлого года председатель партии Леонид Слуцкий анонсировал создание Общественного совета писателей при ЛДПР, вскоре будет учреждена и литературная премии имени Жириновского.В ходе круглого стола зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов напомнил, что в России есть профессиональные сообщества, финансируемые государством. Тогда почему бы не начать прямое финансирование писателей? Например, через Минкультуры РФ, отвечающее за существование в стране качественной литературы. Рукописи не горят, - говорил классик. Но сгореть может писатель без внимания страны, для которой он создает свои труды.