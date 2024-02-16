В состав Попечительского совета фонда гуманитарных инициатив «Орион» включен гроссмейстер Сергей Карякин

просмотров: 135

Фонд гуманитарных инициатив «Орион» объявил о включении в состав Попечительского совета гроссмейстера Сергея Карякина. Шахматист не раз уже бывал с гуманитарной миссией на новых территориях России. Он намерен принимать активное участие в акциях Фонда, одна из которых – сбор крови для тяжелораненых.В комментариях Сергей Карякин отметил, что его взгляды и фонда «Орион» совпадают полностью. Гроссмейстер рассказал, что ранее три года жил в Донецкой области и поддерживает народ Донбасса. По его мнению, нужно помочь людям, пожелавшим быть с Россией, войти в дружную семью страны. Вице-чемпион мира по шахматам заявил, что намерен реализовать свою мечту возродить в ДНР сильнейшую шахматную школу, чтобы в ней снова могли проходить обучение самые талантливые ребята со всей России.Членами Попечительского совета фонда «Орион» прежде уже стали Дмитрий Певцов и Иван Охлобыстин.