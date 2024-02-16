16 Февраля 2024 ПЯТНИЦА
Новости
18:00 | 15 февраля
Эксперты ВАО АЭС оценили безопасность Балаковской АЭС
17:00 | 15 февраля
Музеи Донецка и Луганска принимают участие в праздновании 200-летия Алексея Боголюбова
16:39 | 15 февраля
В состав Попечительского совета фонда гуманитарных инициатив «Орион» включен гроссмейстер Сергей Карякин
16:00 | 15 февраля
В больницах и поликлиниках Саратовской области заменят или произведут капитальный ремонт лифтов
15:03 | 15 февраля
За 2023 год расходы бюджета на реализацию национальных проектов превысили 40 миллиардов рублей
14:02 | 15 февраля
В регионе компенсацию на газификацию домов смогут получить участники СВО и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами
13:01 | 15 февраля
Для посетителей ВДНХ саратовцы подготовили эко-игры, конкурсы и мастер-классы
12:04 | 15 февраля
В селе Новопокровское открылась врачебная амбулатория
11:29 | 15 февраля
Части сбитого дрона противника переданы в музей
11:02 | 15 февраля
Министерство информации и массовых коммуникаций области присоединилось к общероссийской акции «Дарите книги с любовью»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В состав Попечительского совета фонда гуманитарных инициатив «Орион» включен гроссмейстер Сергей Карякин

Общество
В состав Попечительского совета фонда гуманитарных инициатив «Орион» включен гроссмейстер Сергей Карякин


Фонд гуманитарных инициатив «Орион» объявил о включении в состав Попечительского совета гроссмейстера Сергея Карякина. Шахматист не раз уже бывал с гуманитарной миссией на новых территориях России. Он намерен принимать активное участие в акциях Фонда, одна из которых – сбор крови для тяжелораненых.

В комментариях Сергей Карякин отметил, что его взгляды и фонда «Орион» совпадают полностью. Гроссмейстер рассказал, что ранее три года жил в Донецкой области и поддерживает народ Донбасса. По его мнению, нужно помочь людям, пожелавшим быть с Россией, войти в дружную семью страны. Вице-чемпион мира по шахматам заявил, что намерен реализовать свою мечту возродить в ДНР сильнейшую шахматную школу, чтобы в ней снова могли проходить обучение самые талантливые ребята со всей России.

Членами Попечительского совета фонда «Орион» прежде уже стали Дмитрий Певцов и Иван Охлобыстин.