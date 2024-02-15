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Юлия Литневская: «Наставничество станет одним из механизмов решения кадровых вопросов в бюджетной сфере»

Общество

На ближайшем заседании областной думы будет рассмотрен проект закона, направленный на решение кадровых вопросов в бюджетной сфере.
Юлия Литневская: «Наставничество станет одним из механизмов решения кадровых вопросов в бюджетной сфере»

Авторы документа - Председатель регпарламента Михаил Исаев, Татьяна Ерохина и Юлия Литневская (все - фракция «Единая Россия») - предлагают закрепить на законодательном уровне создание условий для повышения квалификации специалистов муниципальной и государственной гражданской службы и развития института наставничества в этой сфере.
Подробнее о целях и задачах документа рассказывает Юлия Литневская.

- В чем суть этого законопроекта?

- Очень важно, кто приходит на смену специалистам бюджетной сферы, которые обладают высокой квалификацией, навыками, знаниями, для которых эта работа является призванием. Институт наставничества как раз и позволяет обеспечить передачу этого колоссального опыта молодому поколению. Поэтому данный законопроект имеет не только практический, но и далеко идущий стратегический смысл.

- Почему возникла необходимость в его разработке?

- Решением нашего Президента Владимира Владимировича Путина тема наставничества становится важным и значимым фундаментом для консолидации нашего общества. Мы видим, что все больше появляется новых проектов и программ, которые развивают этот институт. На проблему кадровой обеспеченности бюджетной сферы не раз обращал внимание спикер Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин. Наш законопроект направлен на ее решение.

- Что даст принятие этого проекта закона жителям региона?

- Самое главное - то, что кадровая проблема получит дополнительный механизм решения. И постепенно, надеемся, она уйдет в прошлое.
Закон, в случае его принятия, будет стимулировать приход талантливой молодежи в такую значимую сферу, как муниципальная и государственная гражданская службы. У жителей в результате в лице квалифицированных специалистов с опытными наставниками появятся те, кто будет защищать их интересы и продолжать работу по повышению уровня жизни в регионе.