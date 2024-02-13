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Сретенская конференция объединяет потенциал гуманитарных и естественных наук

Общество


С 13 по 15 февраля 2024 года в городах Георгиевске и Пятигорске проходит V-я Всероссийская Сретенская научно-практическая конференция «Будущее России – через Преображение к сообществу единой судьбы!».

Её организаторами выступают Ставропольская митрополия и Преображенский клуб (Москва).

Формат Сретенской конференции проходит в разных городах России с 2020 года. Она является экспертной площадкой, на которой обсуждаются вопросы цивилизационного развития российского общества. Организаторы Сретенской конференции рассматривают её как дискуссионную площадку не только для быстрого реагирования на происходящие глубинные изменения, но и для объединения ныне весьма разрозненного потенциала отечественных гуманитарных и естественных наук в лице лучших представителей интеллектуальных клубов России, академической и университетской науки, которые в той или иной степени регулярно и последовательно проводят комплексные и независимые исследования путей развития России.

Одним из поводов проведения Сретенской конференции на Ставрополье является отмечаемый 240-летний юбилей Георгиевского трактата, который был заключен в 1783 году между Россией и Грузией, по которому царь Ираклий II признавал добровольное вхождение в 1784 году Восточной Грузии под покровительство России.