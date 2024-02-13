Сербская Православная Церковь в Черногории обретает цифровое присутствие

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Это событие – яркий пример укрепления духовных и культурных связей между Черногорией и Россией. Инициатором проекта выступил русский дизайнер Михаил Проскурин. Разработанный им сайт является большим шагом в распространении в цифровом пространстве православных ценностей и культуры.Сайт стал закономерным итогом тесного взаимодействия Михаила Проскурина и представителей Сербской Православной Церкви. Посетители ресурса смогут найти там большое количество информации о церквях региона, их истории и миссии, познакомиться с новостями и узнать расписание богослужений.Комментируя событие, Михаил Проскурин назвал проведенную работу вызовом, поскольку приходилось учитывать языковые и культурные различия. По его словам, получилось создать что-то по-настоящему особенное благодаря значительной поддержке местного духовенства и православного сообщества.Новый сайт делает духовные и культурные традиции доступными для людей во всем мире, а также подчеркивает важность для поддержки и развития этого процесса использования современных технологий.