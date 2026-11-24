Кино, в котором оживает история
26–28 ноября в кинотеатре «Победа» в Саратове состоится Всероссийский фестиваль «Архитектура кино»: на одной площадке встретятся режиссёры, продюсеры, журналисты и эксперты в сфере сохранения культурного наследия, чтобы обсудить, как вдохнуть новую жизнь в памятники архитектуры средствами кино и медиа.
В рамках деловой программы обсудят:
● Как кино превращает памятники из декорации в героев;
● Может ли съёмочный процесс стать двигателем развития территорий;
● Как медиа помогают популяризировать архитектурное наследие.
В рамках фестиваля также пройдут выставки, мастер-классы, кинопоказы — от легендарной классики до современных картин:
️Сериал «Русские усадьбы» (2026 г.);
️Байопик «Пророк. История Александра Пушкина» (2024 г.);
️Драма «Строится мост» (1965 г.)
Кроме того, на фестивале можно будет увидеть советские афиши из собрания Госфильмофонда России.
Это не просто анонсы знакомых фильмов. Каждая такая афиша — самостоятельная работа художника и часть истории отечественного графического дизайна: смелая типографика, коллаж, рисунок, фотография и выразительные цветовые решения, по которым можно буквально читать эпоху.
Среди представленных работ — афиши к картинам «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница, «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Карнавальная ночь», «Девчата», «Война и мир», «Вий» и другим знаменитым фильмам советского кинематографа.
Выставка будет работать в кинотеатре «Победа» в дни Всероссийского фестиваля «Архитектура кино» — с 26 по 28 ноября.
На сайте фестиваля размещена подробная программа и доступна
регистрация на дискуссии.