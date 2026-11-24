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По информации Российского общества «Знание»

Просветительская встреча состоялась в рамках проекта Знание.Спорт на площадке школы № 2 р.п. Базарный Карабулак. Организатором выступило Российское общество «Знание» при поддержке министерства спорта Саратовской области. Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Молодежь и дети». Учебное заведение вошло в число десяти лидеров проекта.Встречу с участниками провел заслуженный мастер спорта России по кикбоксингу, многократный чемпион мира, Европы и России, обладатель Кубка мира, президент Федерации ММА Саратовской области, амбассадор Движения «Здоровое Отечество» Даци Дациев. Модератором открытого диалога выступила лауреат региональной премии «Первых» в номинации «Спорт и здоровый образ жизни», многократный победитель и призер всероссийских соревнований по плаванию, победитель Кубка Саратовской области по плаванию, ученица 10 класса Екатерина Шустова.Спортсмен рассказал о своем спортивном пути, значении наставников, борьбе с волнением перед соревнованиями и сохранении мотивации.Гость признался, что не выбирал кикбоксинг специально — все решил случай. Сначала он занимался дзюдо и самбо, но тренер предложил перейти в дзюдо, поскольку в самбо у него не было равных соперников.«Я очень хотел результата, однако получил травму, из-за которой мне запретили нагрузки на позвоночник. Тогда начал заниматься кикбоксингом, услышал о чемпионате Саратовской области, выступил на нем, выиграл и остался в этом виде спорта. Именно в кикбоксинге смог реализовать себя на все сто процентов», — сказал Даци Дациев.Особое внимание лектор уделил тому, как занятия спортом помогают развивать дисциплину, трудолюбие и ответственность, которые важны не только на тренировках, но и в учебе, работе и повседневной жизни.Напомним, инициатива Общества «Знание» по популяризации здорового образа жизни и физкультуры стартовала 1 сентября. Просветительская организация предложила преподавателям физической культуры создать в образовательных учреждениях свои спортивные клубы и проводить занятия по готовым методическим материалам. Проект Знание.Спорт реализуется при поддержке Министерства спорта РФ. 50 самых активных образовательных организаций поощрят комплектом спортивного инвентаря.По информации Российского общества «Знание»