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- Обновление библиотеки стало возможным благодаря национальному проекту «Семья». В 2026 году такие учреждения мы открыли в Аткарске, Красном Куте и Саратове. Теперь в регионе насчитывается 27 модельных библиотек, созданных в рамках национальных проектов «Культура» и «Семья». Всего в Саратовской области действует 32 таких учреждения. В 2027 году планируется открыть ещё три модельные библиотеки — в Марксе и Саратове, - отметила первый заместитель министра культуры Елена Познякова.Аткарская межпоселенческая центральная библиотека работает уже более 150 лет. Сегодня её фонд насчитывает около 35 тысяч экземпляров, а услугами учреждения пользуются порядка 4,5 тысячи жителей города.За счёт средств муниципалитета в здании обновлены фасад, системы отопления и электропроводка. На федеральные средства созданы современные интерьеры, приобретены мебель и цифровое оборудование.Концепция новой библиотеки — «Откроем памяти страницы о наших славных земляках». Она объединила краеведческие издания, архивные материалы, семейные истории и воспоминания жителей. Уже в день открытия посетители смогли увидеть краеведческую зону, подборки книг о традициях народов России, оценить детское пространство и новые цифровые сервисы библиотеки.- Удивляет то, насколько сильно преобразились все помещения. Самые яркие и самобытные площадки ждут аткарчан на первом этаже – это детский читальный зал и абонемент «Маленький патриот». В читальном зале есть современная зона отдыха с модными мягкими креслами-мешками, мобильные стеллажи, пространство кинозала и доступ к Wi-Fi, - прокомментировала и.о. директора областной универсальной научной библиотеки Юлия Петрова.В ходе модернизации в библиотеке появились светлые и уютные читальные зоны, современная мебель, зона отдыха, коворкинг и цифровое пространство, оснащённое аудиосистемой и проекторами.Для удобства читателей библиотека получила новые компьютеры, сенсорный стол и специализированное оборудование. Современные сервисы и разнообразные форматы мероприятий помогут привлечь посетителей всех возрастов — от школьников и молодёжи до старшего поколения.