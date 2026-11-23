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Главная разработка Александра — беспилотное наземное транспортное средство, оснащённое автоматическим механизмом выгрузки. Модель способна самостоятельно сбросить перевозимые материалы с платформы без участия человека. Платформа способна перевозить различные грузы весом до 100 килограмм, в частности продовольствие и горюче-смазочные материалы в таре.Такая технология особенно актуальна для доставки грузов в труднодоступные или опасные места, в том числе в условиях специальной военной операции. Опытный образец уже прошёл испытания на линии боевого соприкосновения и получил положительные оценки.Александр Клименко работал над моделью в команде с коллегами. В таком составе разработчики трудятся уже 5 лет. За это время они запатентовали более 160 техрешений, направленных на повышение обороноспособности страны, только в этом году — 34.В настоящее время коллектив работает над созданием технических средств для условий Крайнего Севера, а также над беспилотными системами — не только наземными, но и водными.