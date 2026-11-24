Участники «Театральных каникул» смогут покорить «Театральное Приволжье»
В Саратовской области завершился III межрегиональный детский форум «Театральные каникулы». Мероприятие объединило 100 учащихся и преподавателей театральных отделений детских школ искусств из Саратовской, Самарской и Ульяновской областей, а также Чувашской Республики.
Форум стал значимой площадкой профессионального развития юных театралов и еще одним шагом в подготовке к VIII фестивалю Приволжского федерального округа «Театральное Приволжье». Участники получили возможность получить практические навыки, познакомиться с опытом ведущих театральных педагогов и выстроить творческие связи между регионами округа.
Организатором мероприятия выступил Центр поддержки культуры, образования, патриотического воспитания и туризма «Наше время» при грантовой поддержке Правительства Саратовской области.
В течение четырех дней для участников были проведены четыре профильных мастер-класса по актерскому мастерству, сценической речи и сценическому движению. Занятия вели ведущие педагоги саратовских театральных учебных заведений и приглашенный профессор Театрального института имени Бориса Щукина Мария Оссовская.
Образовательный блок включал также два специализированных мастер-класса по сценическому движению и пластике, а также по актерскому мастерству с разбором системы К. С. Станиславского. В рамках творческих встреч участники узнали об историях профессионального становления артистов и особенностях театральной жизни региона.
Кульминацией форума стал концерт, подготовленный самими участниками. Юные артисты представили пародии на известных людей, музыкальные группы, телешоу и фильмы.
Также состоялся показ перформанса «Лента дружбы», посвященного культурному многообразию народов Саратовской области. По итогам форума все участники получили сертификаты.
- Форум «Театральные каникулы» формирует устойчивую среду для выявления и развития талантливых детей и подростков, укрепления межрегионального сотрудничества и подготовки нового поколения участников крупнейших театральных событий Приволжского федерального округа, включая VIII фестиваль «Театральное Приволжье», - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова.
Общественный проект Приволжского федерального округа фестиваль «Театральное Приволжье» инициирован полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Комаровым.