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Фото:ПРЕСС-СЛУЖБА ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»

Свыше 9,6 тыс. домовладений в регионах РФ подключены к газовым сетям в рамках догазификации за неделю с 16 по 22 ноября 2026 года.В общей сложности к настоящему времени от жителей регионов РФ принято более 2 млн заявок на догазификацию, около 1,98 млн переведены в договоры, более 1,69 млн из которых исполнены.В Саратовской области с жителями заключено порядка 13,4 тыс. договоров на догазификацию. Из них 10,45 тыс. исполнены — газопроводы бесплатно подведены к границам земельных участков.«Президентская программа догазификации идет высокими темпами. Техническая возможность подключения создана для 1,95 млн домовладений, почти 1,33 млн семей уже пользуются сетевым топливом. Это результат слаженной работы компаний Группы «Газпром межрегионгаз», органов власти, региональных операторов газификации и независимых газораспределительных организаций. Уверен, что все задачи по обеспечению жителей страны экономичным и экологически чистым топливом, которые стоят перед нами, будут выполнены», – отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.Газификация и догазификация — крупнейшие инфраструктурные проекты, которые реализуются в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина.В 2021 году в рамках новой модели газификации страны введен институт Единого оператора газификации (ЕОГ), которым стала структура Группы «Газпром межрегионгаз» — ООО «Газпром газификация». В прошлом году завершилась Программа развития газоснабжения и газификации регионов до 2025 года, в текущем — стартовала программа на 2026–2030 годы.В уже газифицированных населенных пунктах действует президентская программа догазификации — подведение газа до границ земельных участков без привлечения средств граждан. Она носит бессрочный характер, также распространяется на медицинские, образовательные учреждения и домовладения в садоводствах газифицированных населенных пунктов.