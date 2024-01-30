«Компания ОЗ» помогает детям Луганска, оставшимся в трудной ситуации

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Помощь детям, нуждающимся во внимании и опеке, – одна из целей благотворительности «Компании О3», производителя огнезащитных и антикоррозионных покрытий, которая придерживается передовых этических принципов. Забота не только об экологии, но и о незащищенных слоях общества стала привычным делом. Компания делает все возможное, чтобы минимизировать выбросы производства, регулярно отчисляет средства в фонд Красного креста, делает пожертвования для реставрации и восстановления общественно значимых объектов, например, храма святителя Николая Мирликийского в Дербеневе и мемориала советским воинам, и, конечно, помогает детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.В Азовском районе Ростовской области расположен завод О3-Коутингс, и помощь населению этого региона для компании видится особенно важной. Так, к Новому году по инициативе благотворительного фонда «Национальное достояние» в праздничной обстановке детям Антрацитовской, Лутугинской, Перевальской и Ирминской специальных (коррекционных) школ-интернатов, Луганского детского дома и Стахановской основной школы-интерната № 2 и реабилитационного центра «Возрождение» города Луганска было вручено 400 новогодних подарков. Дополнительно каждому ребенку были подготовлены индивидуальные подарки, исходя из личных предпочтений. Кто-то получил билеты в цирк, кто-то – в кино или театр, на праздничные мероприятия. Кроме того, для обустройства самих детских учреждений были приобретены необходимые техника, мебель и одежда.Данная акция была организована фондом на средства учредителей организации: Константина Валерьевича Колесникова (председателя совета директоров «Компании О3») и Григория Александровича Шифрина (генерального директора «Компании О3»).Подобные мероприятия важны не только для материальной помощи нуждающимся, но и для эмоциональной поддержки, ведь создание праздничного настроения, радости и улыбок на лицах детей дает им почувствовать себя любимыми и важными, и это надолго останется в их памяти как искренний посыл добра и любви.