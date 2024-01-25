О старте конкурса «Фудтрак моей мечты» объявил Константин Ивлев

25 ЯНВАРЯ 2024 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 25 января
В России появилась первая единая онлайн-база льготного государственного имущества для МСП
17:00 | 25 января
В Саратовской области льготы для многодетных семей приведут в соответствие с Указом Президента
16:00 | 25 января
В Год семьи в области планируется открытие очередного пункта проката предметов для ухода за детьми до трех лет
15:41 | 25 января
В Саратовской области –одна из самых низких инфляций в ПФО
15:00 | 25 января
В регионе будет капитально отремонтировано 7 медицинских учреждений
14:15 | 25 января
Специалисты госветслужбы приступили к профилактическим ветеринарным мероприятиям
11:00 | 25 января
«Спортивная студенческая ночь 2024» пройдет в Саратове 25 января
11:00 | 25 января
Стартует набор по федеральной программе «Земский учитель»
10:00 | 25 января
Год семьи: в Саратовской области семьи с детьми получают 13 видов различных денежных выплат
09:00 | 25 января
В Саратове появится памятник российскому флотоводцу Федору Ушакову
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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О старте конкурса «Фудтрак моей мечты» объявил Константин Ивлев

Общество


Константин Ивлев считает, что дарить подарки ничуть не хуже, чем получать их. В свой 50-й день рождения он объявил о старте конкурса «Фудтрак моей мечты».
О старте конкурса «Фудтрак моей мечты» объявил Константин Ивлев

Победитель конкурса получит возможность безвозмездной эксплуатации фудтрака SilverVan сроком на полгода. Шеф Ивлев сам является обладателем такого же трака. Посетив производство SilverVan, Константин вдохновился идеей того, что трак – это интересный вариант для начала малого бизнеса, поэтому решил воплотить в жизнь чью-то мечту о создании собственного дела!

Для победы в конкурсе необходимо разработать самую креативную кулинарную концепцию по использованию фудтрака SilverVan. Все заявки будут отсмотрены экспертным жюри, председателем которого, конечно же, является шеф Ивлев.

Фудтрак меняет устоявшееся представление о стритфуде. Идея хороша как для предпринимателей, которые делают первые шаги, так и для бизнеса, которому стало тесно в рамках стационарных заведений. Фудтрак SilverVan – это замечательный способ снизить затраты, увеличить прибыль и при этом быстро окупить вложения - считает Константин.

2024 год только начался, но уже открывает широкие возможности для исполнения мечт. Получить зелёный свет от самого Шефа Ивлева на открытие кулинарного бизнеса – что может быть круче?

Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявку на участие можно на сайте Константина Ивлева.