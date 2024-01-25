О старте конкурса «Фудтрак моей мечты» объявил Константин Ивлев

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Победитель конкурса получит возможность безвозмездной эксплуатации фудтрака SilverVan сроком на полгода. Шеф Ивлев сам является обладателем такого же трака. Посетив производство SilverVan, Константин вдохновился идеей того, что трак – это интересный вариант для начала малого бизнеса, поэтому решил воплотить в жизнь чью-то мечту о создании собственного дела!Для победы в конкурсе необходимо разработать самую креативную кулинарную концепцию по использованию фудтрака SilverVan. Все заявки будут отсмотрены экспертным жюри, председателем которого, конечно же, является шеф Ивлев.Фудтрак меняет устоявшееся представление о стритфуде. Идея хороша как для предпринимателей, которые делают первые шаги, так и для бизнеса, которому стало тесно в рамках стационарных заведений. Фудтрак SilverVan – это замечательный способ снизить затраты, увеличить прибыль и при этом быстро окупить вложения - считает Константин.2024 год только начался, но уже открывает широкие возможности для исполнения мечт. Получить зелёный свет от самого Шефа Ивлева на открытие кулинарного бизнеса – что может быть круче?Ознакомиться с условиями конкурса и подать заявку на участие можно на сайте Константина Ивлева.