Дети с ограниченными возможностями здоровья и проблемы инклюзии

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Учитель начальной школы Мария Владиславовна Каргаева и учитель русского языка и литературы МОУ "СОШ №100" Ленинского р-на г.Саратова Вероника Игоревна Чернышева приняли участие в работе стратегической сессии "Реализация федеральных адаптированных образовательных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях инклюзивного обучения". Сессия проходила в рамках обучения педагогов по дополнительной профессиональной программе "Организация образовательной деятельности детей с ОВЗ". Инициатором проведения выступил "Саратовский областной институт развития образования", при поддержке областного Министерства образования. Организаторы пригласили на стратегическую сессию федеральных спикеров. Установочную лекцию всем собравшимся прочитала кандидат педагогических наук, заведующая лабораторией образования и комплексной абилитации лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата в московском "Институте коррекционной педагогики" Алла Яковлевна Абкович. Институт коррекционной педагогики Российской Академии Образования – ведущий научно-исследовательский центр страны в области изучения и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Научная школа дефектологии, которую вот уже сто лет продолжает институт, базируется на идеях В.П.Кащенко. "Институт коррекционной педагогики" занимается методиками раннего выявления, предупреждения и коррекции различных нарушений развития детей.Перед участниками стратегической сессии в Саратове выступали специалисты по работе с детьми с нарушениями зрения и слуха, разговор шел и об адаптации детей с умственной отсталостью и задержками психического развития, о проблемах обучения дете пой с аутизмом, эпилепсией и диабетом.После выступления московских гостей педагогов Саратова и области ждала групповая работа, в ходе которой участникам стратегической сессии было предложено решать конкретные кейсы по адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.В ходе работы и решения кейсов коллеги активно обменивались опытом, поднимали злободневные проблемы, порой не решаемые на уровне методических объединений, руководств школ, районов и даже городов. От дефицита учебных пособий до сложностей полноценно обеспечить инклюзию нескольких детей с разными диагнозами, когда они обучаются в одном классе. Организаторы, проанализировав выводы педагогов (а среди собравшихся были как учителя-предметники классные руководители, так и педагоги-психологи, социальные педагоги, логопеды, специалисты из коррекционных школ), полученные в ходе работы, пообещали, что все они будут доведены до соответствующих ведомств федерального центра и обязательно приняты в работу.Подводя итоги, организаторы мероприятия поздравили саратовских учителей и сотрудников образовательных организаций поблагодарили за плодотворную работу в рамках сессии, пожелали дальнейших успехов. Все участники стратегической сессии получили раздаточный материал со ссылками на электронные ресурсы, где размещены последние методические разработки и учебные пособия "Института коррекционной педагогики" РАО.