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Поздравление с Новым годом для жителей Саратовской области от известного писателя и ученого Жанны Андриевской

Общество
Поздравление с Новым годом для жителей Саратовской области от известного писателя и ученого Жанны Андриевской

«Дорогие жители Саратовской области, я искренне верю, что вы уже нарядили символ Нового года - ёлочку!

Для России в целом этот год был успешным – и во внутренних делах, и во внешней государственной политике.

Уважаемые жители Саратовской области, мы вместе многое с Вами сделали.

Мы вместе работали, чтобы жизнь наша стала более предсказуемой. Достигли видимых результатов.
В уходящем году был сделан важный задел на будущее.

Совместно с жителями области и инициативными гражданами нами приняты решения, которые должны благоприятно повлиять на национальную политику в Саратовской области на несколько лет вперед.

К России и к национальной культуре все стали относиться с доверием и уважением..

Нас стали лучше понимать на всех уровнях власти.

Мы в Вами сплотились.

Хочу поблагодарить жителей региона за единомыслие.

С Новым годом!

Искренне желаю простого человеческого счастья, крепкого здоровья и мирного неба над головой! Именно о таких маленьких радостях люди забывают в предпраздничной суете, а ведь эти моменты бесценны!

Пусть в наступающем году исполнятся самые заветные желания, а Дедушка Мороз подарит то, о чем мечтается. Успехов, вдохновения и праздничного настроения!»

P.S. Жители Саратовской области очень любят творчество писателя и ученого Жанны Андриевской и поэтому с нетерпением ждут новых встреч в будущем году!