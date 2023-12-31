Поздравление с Новым годом для жителей Саратовской области от известного писателя и ученого Жанны Андриевской

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«Дорогие жители Саратовской области, я искренне верю, что вы уже нарядили символ Нового года - ёлочку!Для России в целом этот год был успешным – и во внутренних делах, и во внешней государственной политике.Уважаемые жители Саратовской области, мы вместе многое с Вами сделали.Мы вместе работали, чтобы жизнь наша стала более предсказуемой. Достигли видимых результатов.В уходящем году был сделан важный задел на будущее.Совместно с жителями области и инициативными гражданами нами приняты решения, которые должны благоприятно повлиять на национальную политику в Саратовской области на несколько лет вперед.К России и к национальной культуре все стали относиться с доверием и уважением..Нас стали лучше понимать на всех уровнях власти.Мы в Вами сплотились.Хочу поблагодарить жителей региона за единомыслие.С Новым годом!Искренне желаю простого человеческого счастья, крепкого здоровья и мирного неба над головой! Именно о таких маленьких радостях люди забывают в предпраздничной суете, а ведь эти моменты бесценны!Пусть в наступающем году исполнятся самые заветные желания, а Дедушка Мороз подарит то, о чем мечтается. Успехов, вдохновения и праздничного настроения!»