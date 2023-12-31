Посол Русского мира Жанна Андриевская вручила подарки детям

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-Дарить сладкие подарки детям - моя ежегодная благотворительная традиция, которая помогает создавать атмосферу праздника, волшебства и радости в лицах детей.Сладости символизировали счастье и легкость, поэтому их особенно важно было дарить детям испокон веков под елку.Накануне Нового года 19 декабря Жанна Викторовна Андриевская посетила Социально-реабилитационный центр пообщалась с детьми и администрацией центра, подростки очень прониклись к деятельности посла.Жанна Викторовна провела с ними несколько часов, такое живое общение очень порадовало подростков. Дети рассказали ей о своих заветных желаниях и мечтах, рассказали о том какую мечтают получить профессию в будущем.Посол русского мира осмотрела учреждение и отметила, что дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, нуждаются в особой социально-педагогической реабилитации, необходимость которой обусловлена характерной спецификой психофизического и социального развития детей.Администрация социального реабилитационного центра выражает особую благодарность Ж. Андриевской, а дети и подростки желают ей дальнейшего осуществления общественной и просветительской деятельности в России и в Саратовской области.