Передвижной выставочный проект, посвященный С.В. Рахманинову, продолжит свою работу

просмотров: 119

Впрочем, подобное разнообразие событий уже давно стало традиционным для крупнейшего мирового центра сохранения и трансляции российского культурного наследия, связанного с жизнью и творчеством великого русского композитора, пианиста и дирижера – именно таким центром является утраченная в 20-е годы XX века и возрожденная Александром Ермаковым в конце XX века усадьба Сатиных–Рахманиновых «Ивановка» (ныне – единственный в мире Музей-заповедник композитора), семейный очаг и творческая лаборатория Сергея Васильевича, в которой было создано 85 процентов его наследия.Так же, как и всегда, была насыщенной концертная жизнь Музея-заповедника, объединяющая в своих фестивальных программах, циклах и исполнительских марафонах ведущих интерпретаторов музыки Рахманинова и яркую плеяду молодых артистов. Экскурсионные программы, численность посетителей которых неуклонно растет год от года, обрели в этом юбилейном приношении новое звучание и рекордное число поклонников разных возрастов, интересов и профессий. С особым вниманием в музее относятся к работе с подрастающим поколением, адресуя им не только просветительские встречи, расширяющие кругозор молодежи, но и мастер-классы, необходимые профессионально ориентированным детям. «Ивановка» – это и научный центр, консолидирующий ведущих ученых-исследователей и инициирующий конференции, очередная из которых с большим успехом прошла в этом юбилейном году. Издания Музея-заповедника неизменно получают высокую оценку профессионального сообщества, имеют российское и мировое значение. В Год юбилея Рахманинова книги «Ивановки» вошли в собрания ведущих библиотек России.«Ивановка» является музеем, в который искренне стремятся и всегда возвращаются. Книги отзывов Музея-заповедника и его социальные сети наполнены словами признательности посетителей, побывавших в «Ивановке» впервые или же возвращающихся сюда в течение многих десятилетий. Впрочем, этот музей не только гостеприимно приглашает к себе, но и идет навстречу к будущим почитателям наследия Сергея Васильевича.В год 150-летия С.В. Рахманинова Музей-заповедник расширил масштабы своих выставок. В первой половине юбилейного года «Ивановка» передала в дар образовательным организациям России электронные архивы выставочных проектов, подготовленных научными сотрудниками музея. Возникла потребность и в создании передвижного проекта, ориентированного на широкую аудиторию, рассказывающего о Рахманинове и содействующего общему пониманию его наследия. Передвижной стала выставка «С.В. Рахманинов. Страницы семейного альбома», подготовленная создателем Музея-заповедника А.И. Ермаковым (1951—2022) к 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова. В течение года выставка экспонировалась во многих городах России – как крупных культурных центрах, так и небольших городских поселениях разных областей страны. Научные сотрудники «Ивановки» сочетали экскурсионную деятельность в стенах усадьбы и внешнюю просветительскую работу, сопровождая показы передвижной выставки рассказом; очная экскурсионная работа в городах России была дополнена подготовленным сотрудниками аудиогидом, необходимость в котором возникла в периоды длительных экспонирований и интенсивного расписания показов. Экспонирование в Москве стало центральным событием биографии передвижной выставки в юбилейный год Рахманинова. Выставка вызвала живой интерес и яркий эмоциональный отклик жителей и гостей столицы.С неизменным успехом в течение четырех месяцев проходили показы передвижного проекта в Медиацентре ТД «Библио-Глобус», Государственном музее-заповеднике «Царицыно», Московской Государственной консерватории имени П.И. Чайковского, Российской Академии музыки имени Гнесиных, Московском Международном Доме Музыки. За перемещениями выставочного проекта внимательно наблюдала московская пресса – репортажи о выставке выпускали телеканал «Россия-Культура», профильные издания, информационные порталы и агентства столицы. Телевидение Московской консерватории оказало особую поддержку передвижному проекту и осуществило запись экскурсии приглашенного в Москву научного сотрудника Музея-заповедника «Ивановка» Юлии Пальцевой, расширив тем самым зрительскую аудиторию выставки и позволив экскурсоводу обратиться с рассказом о Рахманинове не только к присутствующим в этот момент в московском зале, но и к жителям разных городов и стран, составляющих многочисленную аудиторию телеканала.Экскурсоводы Музея-заповедника Светлана Лобанова, Юлия Пальцева и Юлия Запяткина вместе с комендантом «Ивановки» Татьяной Дорофеевой приезжали в столицу, чтобы рассказать о Рахманинове как человеке, муже, отце, дедушке, познакомить с историей рода Рахманиновых, который берет свое начало в XV веке, рода Сатиных, ведущего свое начало от Рюрика, с историей рахманиновских посадов на Тамбовщине, жителями которых являлись видные представители культуры и искусства. Постоянное экскурсионное сопровождение передвижной выставки в Москве осуществлял аудиогид, подготовленный научными сотрудниками «Ивановки» Максимом Зубковым и Светланой Лобановой.Финальным показом юбилейного года стало для передвижного проекта экспонирование в Краснодаре в рамках масштабного форума «Российская культура: Сергей Рахманинов». Руководители форума отметили, что уникальную передвижную выставку «С.В. Рахманинов. Страницы семейного альбома», подготовленную в музее-заповеднике «Ивановка» к 150-летию великого композитора, за четыре дня экспонирования в Краснодаре посетили более 6 500 человек.Очевидно, что биография передвижного проекта «С.В. Рахманинов. Страницы семейного альбома» только начинается, о чем красноречиво говорит зрительский интерес к этому проекту. Экспонирование выставки в рамках Года Рахманинова завершено, но встречи передвижного проекта со своей аудиторией вновь продолжатся в рамках объявленного Президентом РФ Года семьи. И это вполне логично – ведь данная выставка способствует не только пропаганде имени и творчества Рахманинова; через традиции необыкновенно талантливых семей выставка говорит о традициях российской семьи в целом.