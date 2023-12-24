На ярмарке на Театральной площади количество точек продажи яйца увеличили до 11-ти

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Сегодня на Театральной площади Саратова прошла традиционная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.Учитывая спрос на продукцию, наиболее востребованную накануне новогодних праздников, большое количество торговых точек было отведено под продажу свежего мяса и птицы, колбас и мясных деликатесов, плодоовощной продукции и кондитерских изделий. Шла торговля новогодними подарками и елками.Количество мест, где посетители ярмарки могли приобрести яйцо по социальной цене, было увеличено до 11-ти (в минувшую субботу яйцо продавали с 10-ти точек). Всего к реализации было предложено порядка 200 000 штук яиц, которых хватило на весь период ярмарочной торговли."Сегодня на Театральной площади были представлены птицефабрики яичного направления, которые входят в ГК "Саратов-Птица" - Симоновская, Покровская и Лысогорская, а также Аткарская и вновь набирающая после запуска обороты Дергачевская птицефабрики", - рассказал заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли животноводства Алексей Молчанов.