Воронежским школьникам показали, как перерабатывается пластик

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6 декабря на базе Государственного автономного нетипового образовательного учреждения Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» в г. Воронеже открылась мастерская по переработке пластика в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел» при поддержке ПАО «Сибур Холдинг».В церемонии открытия приняли участие: советник генерального директора по связям с государственными органами АО «Воронежсинтезкаучук» Мухопад Илья Валериевич,заместитель начальника отдела Организации предоставления общего и дополнительного общего образования Махинова Светлана Васильевна, директор Государственного автономного нетипового образовательного учреждения воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион» Голева Наталия Николаевна, директор Фонда «Успех» Трайкун Сергей Юрьевич.«Одна из самых животрепещущих тем в части сохранения природы нашей страны и планеты в целом – это вопрос обращения с отходами и их переработки. Мы понимаем, что даже наличие самой передовой инфраструктуры не сможет дать ощутимого эффекта без изменения сознания людей и формирования у них осознанного подхода к ресурсам», – поделился Трайкун Сергей Юрьевич, директор Фонда молодежных инициатив «Успех».После произнесения приветственных слов гости в торжественной обстановке перерезали ленточку и приступили к запуску специального оборудования, предназначенного для переработки пластика. Для учащихся «СОШ №93», лицея №65 и образовательного центра «Орион» были проведены мастер-классы, показавшие полный цикл переработки и создания новых изделий из пластиковых бутылок. Сначала их сортируют по цвету и размерам. При помощи дробилки они измельчаются до состояния крошки. С помощью нагрева субстанция становится пластичной, что позволяет ее залить в специально изготовленные формы, где она охлаждается до твердого состояния.«В настоящее время в «Орионе» ведется разноплановая работа с большим охватом детей по различным направлениям. Каким бы оно ни было, в каждом прослеживается тематика экологического воспитания. Открытие мастерской повысит уровень экологической грамотности ребят», – поделилась Голева Наталия Николаевна, директор Государственного автономного нетипового образовательного учреждения Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион».Справка:Программа социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» стартовала 1 февраля 2016 года во всех ключевых городах деятельности компании и осуществляется по шести направлениям, которые охватывают наиболее важные общественные сферы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство.