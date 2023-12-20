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СГУ вошёл в топ-10 по реализации молодёжной политики

Общество

С ноября по декабрь 2023 года Министерством науки и высшего образования РФ проводился мониторинг эффективности реализации молодёжной политики и воспитательной деятельности в вузах. В исследовании приняли участие 590 учебных заведений страны и 4 086 308 обучающихся. В общем рейтинге Саратовский университет занял 9-е место с результатом 75 баллов.

Рейтинг включал в себя пять разделов изучения: кадровое обеспечение, вовлечение в экосистему молодёжной политики, мероприятия по поддержке инициатив молодёжи, работа с целевыми партнёрами, развитие инфраструктуры общественных объединений.
Наибольшее количество баллов вуз набрал по вовлечённости в экосистему молодёжной политики (39), к которой относится участие представителей вуза в форумах «Росмолодёжи», реализация мероприятий, соответствующих ключевым направлениям молодёжной политики, участие студентов в работе платформы «Твой ход».
По направлению «Развитие инфраструктуры общественных объединений» СГУ получил 23 балла. Сюда входит участие в проектах и конкурсах, программы адаптации для студентов, реализация приоритетных направлений молодёжной политики.
 