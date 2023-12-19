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В обращение выпущена почтовая марка, посвященная Юрию Лужкову

Общество
Почтовая марка, посвященная Юрию Михайловичу Лужкову, выпущена в почтовое обращение в серии «Кавалеры ордена "За заслуги перед Отечеством"».
В обращение выпущена почтовая марка, посвященная Юрию Лужкову


Церемония официального гашения почтовой марки прошла 12 декабря в Доме экономиста, где в 2021 году была открыта мемориальная доска в честь Ю. М. Лужкова. Мероприятие состоялось при участии родственников и друзей Юрия Михайловича, представителей Фонда Юрия Лужкова, Вольного экономического общества и других.

Оформленная художниками-дизайнерами Ольгой Савиной и Иваном Ульяновским марка вышла тиражом 98 000 экземпляров и номиналом 50 рублей. На ней изображен портрет Юрия Михайловича Лужкова и орден «За заслуги перед Отечеством».

Комментариями по поводу события поделилась вдова Ю.М. Лужкова Елена Николаевна Батурина, председатель совета Фонда Юрия Лужкова. Она отметила, что Юрий Лужков оставил огромное наследие как благотворитель, мыслитель, государственный, политический и общественный деятель. Выпуск посвященной ему почтовой марки не просто помогает сохранять память об этом наследии и его существенном вкладе в благополучие России и Москвы – это закономерный шаг к признанию его заслуг и увековечению его памяти на общенациональном уровне.

Участвуя в таком важном и торжественном событии, гордость испытал Михаил Викторович Шмаков, член Попечительского совета Фонда Юрия Лужкова, председатель Федерации независимых профсоюзов России. Сегодняшняя Москва развивается и процветает, сказал он, призвав помнить, что это происходит на основе того, что сделал Юрий Михайлович. Хотя Юрия Лужкова уже нет, его работа и достижения, экономические и научные труды не потеряли актуальности, он продолжает быть учителем, подчеркнул Михаил Шмаков.

Об огромной созидательной роли Юрия Лужкова в становлении современной истории России и во время политических событий 1991 и 1993 годов напомнил Сергей Вадимович Степашин, член Попечительского совета Фонда Юрия Лужкова, председатель Императорского православного палестинского общества. По его словам, Юрий Михайлович был градоначальником в самое сложное для столицы и России время, успешно и умело управляя гигантским городским хозяйством, тонко чувствуя и понимая Москву и москвичей. И поэтому память народа о нем всегда будет доброй, а вышедшая марка станет популярной не только в Москве, но и Санкт-Петербурге, где Юрия Лужкова тоже любят и помнят.

С великим актером театра и кино Михаилом Александровичем Ульяновым сравнил Юрия Лужкова заслуженный деятель искусств РФ Владимир Георгиевич Урин. Он сказал, что они оба обладали русским чутьем и внутренней природной культурой, были настоящими русскими мужиками. Владимир Урин отметил: Юрий Лужков демонстрировал понимание человеческих и государственных проблем, умел слушать, помогать и решать любые вопросы.