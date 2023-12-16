16 декабря 2023 СУББОТА
Новости
19:29 | 16 декабря
Торжественную церемонию награждения Суперобложка года 2023 провела в Москве Любовь Цоколо
09:00 | 16 декабря
В кафедральном соборе Саратова состоится визит посла Русского мира
00:40 | 16 декабря
Стипендии имени Ю.М. Лужкова студентам Губкинского университета продолжит выплачивать Фонд Юрия Лужкова
18:00 | 15 декабря
В Сватовский район Луганской Народной Республики отправили новогодние подарки для детей
17:00 | 15 декабря
Саратовские школьники провели мастер-класс по изготовлению брелоков с достопримечательностями нашей малой Родины
16:00 | 15 декабря
На Международной выставке-форуме «Россия» педагоги региона посвятили лекцию детям с нарушениями слуха
15:30 | 15 декабря
Саратовцы о службе по контракту: "Это наш выбор!"
15:05 | 15 декабря
В Саратовской области выбрали лучших ремесленников 2023 года
15:00 | 15 декабря
На «Фабрике процессов» обучено более 900 сотрудников саратовских предприятий
14:00 | 15 декабря
Продукция предприятия из Саратова вошла в «Золотую сотню» товаров России
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Торжественную церемонию награждения Суперобложка года 2023 провела в Москве Любовь Цоколо

Общество

12 декабря в пространстве Villa Barvikha 135 состоялось одно из самых ожидаемых событий – торжественная церемония награждения «Super Обложка Года».
Торжественную церемонию награждения Суперобложка года 2023 провела в Москве Любовь Цоколо

Основателям Super Mama Наталье Петляковой и Любови Цоколо при поддержке акционеров бренда Ольги Кесаевой и Оксаны Стародубцевой снова удалось собрать всю светскую Москву и превзойти самые смелые ожидания. Праздничное настроение создавали приглашенные звезды, среди которых были замечены Алика Смехова и Эвелина Бледанс, а также шоу-программа, вдохновленная атмосферой рождественской ярмарки. В этот день на сцене выступили Екатерина Трибуль, Инна Ляковец, Жан Миллимеров и другие артисты.

Бренд Super Mama, который включает в себя журнал Super Mama International, клуб для успешных женщин Super Mama Club, международный Super Mama Business Forum, а также ежегодные премии Super Mama Года, зарекомендовал себя как по-настоящему интернациональный проект. Поэтому вся программа вечера была построена вокруг кругосветного путешествия с остановками в знаковых для бренда точках на карте.

Гости мероприятия успели побывать в Москве, Дубае, Лондоне и в Америке, в каждой локации Super Mama наградили номинантов. Свои номинации получили:

1. АННА ЛАРИНА «Super Обложка Зарубежная Недвижимость Года».
2. ЛЮДМИЛА ПОДОСИННИКОВА «Super Адвокат Года».
3. INDOOR TV «Super Production Компания Года».
4. ЖК «1-й НАГАТИНСКИЙ» «Super Жилой Квартал Года Для Семьи по версии бренда Super Mama».
5. СВЕТЛАНА ЕРМОЛОВА «Super Бренд Года».
6. ANNA LARDAUX «Super Обложка Ювелир Года».
7. ЕКАТЕРИНА ЛАДЕСОВА «Super Наставник Женственности и Проводник Любви Года».
8. ЕКАТЕРИНА ТРИБУЛЬ «Super Обложка Певица Года».
9. АЛЛА КРАВЧЕНКО «Super Обложка Couture Года».
10. ГАЛА БОРЗОВА «Super Обложка Стилист Года».
11. FUN&SUN PREMIUM «Super Travel Агентство года».
12. АНАСТАСИЯ ПРОНИНА «Super IT-проект Года».
13. ЕКАТЕРИНА ТЕВИС «Super Шоколатье Года».
14. ЕКАТЕРИНА ФРОЛОВА «Super Команда Года».
15. ЮЛИАННА ВИНЕР И ЛЕОНИД ОВРУЦКИЙ «Super Пара Года».
16. АННА ИСАЕВА «Super PR Менеджер Года».
17. АЛИНА БУРЕ «Super Жена Года».
18. VILLA BARVIKHA 135 «Super Event-площадка Года».
19. ЮЛИЯ СОКОЛОВСКАЯ «Super Психолог Года».
20. АНАИТ АЛЕКСАНЯН «Super Визовый Центр Года».
21.ЮЛИЯ ФАИЗОВА «Super Писатель Года».