Торжественную церемонию награждения Суперобложка года 2023 провела в Москве Любовь Цоколо

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Основателям Super Mama Наталье Петляковой и Любови Цоколо при поддержке акционеров бренда Ольги Кесаевой и Оксаны Стародубцевой снова удалось собрать всю светскую Москву и превзойти самые смелые ожидания. Праздничное настроение создавали приглашенные звезды, среди которых были замечены Алика Смехова и Эвелина Бледанс, а также шоу-программа, вдохновленная атмосферой рождественской ярмарки. В этот день на сцене выступили Екатерина Трибуль, Инна Ляковец, Жан Миллимеров и другие артисты.Бренд Super Mama, который включает в себя журнал Super Mama International, клуб для успешных женщин Super Mama Club, международный Super Mama Business Forum, а также ежегодные премии Super Mama Года, зарекомендовал себя как по-настоящему интернациональный проект. Поэтому вся программа вечера была построена вокруг кругосветного путешествия с остановками в знаковых для бренда точках на карте.Гости мероприятия успели побывать в Москве, Дубае, Лондоне и в Америке, в каждой локации Super Mama наградили номинантов. Свои номинации получили:1. АННА ЛАРИНА «Super Обложка Зарубежная Недвижимость Года».2. ЛЮДМИЛА ПОДОСИННИКОВА «Super Адвокат Года».3. INDOOR TV «Super Production Компания Года».4. ЖК «1-й НАГАТИНСКИЙ» «Super Жилой Квартал Года Для Семьи по версии бренда Super Mama».5. СВЕТЛАНА ЕРМОЛОВА «Super Бренд Года».6. ANNA LARDAUX «Super Обложка Ювелир Года».7. ЕКАТЕРИНА ЛАДЕСОВА «Super Наставник Женственности и Проводник Любви Года».8. ЕКАТЕРИНА ТРИБУЛЬ «Super Обложка Певица Года».9. АЛЛА КРАВЧЕНКО «Super Обложка Couture Года».10. ГАЛА БОРЗОВА «Super Обложка Стилист Года».11. FUN&SUN PREMIUM «Super Travel Агентство года».12. АНАСТАСИЯ ПРОНИНА «Super IT-проект Года».13. ЕКАТЕРИНА ТЕВИС «Super Шоколатье Года».14. ЕКАТЕРИНА ФРОЛОВА «Super Команда Года».15. ЮЛИАННА ВИНЕР И ЛЕОНИД ОВРУЦКИЙ «Super Пара Года».16. АННА ИСАЕВА «Super PR Менеджер Года».17. АЛИНА БУРЕ «Super Жена Года».18. VILLA BARVIKHA 135 «Super Event-площадка Года».19. ЮЛИЯ СОКОЛОВСКАЯ «Super Психолог Года».20. АНАИТ АЛЕКСАНЯН «Super Визовый Центр Года».21.ЮЛИЯ ФАИЗОВА «Super Писатель Года».