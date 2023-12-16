Торжественную церемонию награждения Суперобложка года 2023 провела в Москве Любовь Цоколо
12 декабря в пространстве Villa Barvikha 135 состоялось одно из самых ожидаемых событий – торжественная церемония награждения «Super Обложка Года».
Основателям Super Mama Наталье Петляковой и Любови Цоколо при поддержке акционеров бренда Ольги Кесаевой и Оксаны Стародубцевой снова удалось собрать всю светскую Москву и превзойти самые смелые ожидания. Праздничное настроение создавали приглашенные звезды, среди которых были замечены Алика Смехова и Эвелина Бледанс, а также шоу-программа, вдохновленная атмосферой рождественской ярмарки. В этот день на сцене выступили Екатерина Трибуль, Инна Ляковец, Жан Миллимеров и другие артисты.
Бренд Super Mama, который включает в себя журнал Super Mama International, клуб для успешных женщин Super Mama Club, международный Super Mama Business Forum, а также ежегодные премии Super Mama Года, зарекомендовал себя как по-настоящему интернациональный проект. Поэтому вся программа вечера была построена вокруг кругосветного путешествия с остановками в знаковых для бренда точках на карте.
Гости мероприятия успели побывать в Москве, Дубае, Лондоне и в Америке, в каждой локации Super Mama наградили номинантов. Свои номинации получили:
1. АННА ЛАРИНА «Super Обложка Зарубежная Недвижимость Года».
2. ЛЮДМИЛА ПОДОСИННИКОВА «Super Адвокат Года».
3. INDOOR TV «Super Production Компания Года».
4. ЖК «1-й НАГАТИНСКИЙ» «Super Жилой Квартал Года Для Семьи по версии бренда Super Mama».
5. СВЕТЛАНА ЕРМОЛОВА «Super Бренд Года».
6. ANNA LARDAUX «Super Обложка Ювелир Года».
7. ЕКАТЕРИНА ЛАДЕСОВА «Super Наставник Женственности и Проводник Любви Года».
8. ЕКАТЕРИНА ТРИБУЛЬ «Super Обложка Певица Года».
9. АЛЛА КРАВЧЕНКО «Super Обложка Couture Года».
10. ГАЛА БОРЗОВА «Super Обложка Стилист Года».
11. FUN&SUN PREMIUM «Super Travel Агентство года».
12. АНАСТАСИЯ ПРОНИНА «Super IT-проект Года».
13. ЕКАТЕРИНА ТЕВИС «Super Шоколатье Года».
14. ЕКАТЕРИНА ФРОЛОВА «Super Команда Года».
15. ЮЛИАННА ВИНЕР И ЛЕОНИД ОВРУЦКИЙ «Super Пара Года».
16. АННА ИСАЕВА «Super PR Менеджер Года».
17. АЛИНА БУРЕ «Super Жена Года».
18. VILLA BARVIKHA 135 «Super Event-площадка Года».
19. ЮЛИЯ СОКОЛОВСКАЯ «Super Психолог Года».
20. АНАИТ АЛЕКСАНЯН «Super Визовый Центр Года».
21.ЮЛИЯ ФАИЗОВА «Super Писатель Года».