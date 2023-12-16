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В кафедральном соборе Саратова состоится визит посла Русского мира

Общество
Жанна Андриевская выступит 19 декабря в актовом зале Свято-Троицкого кафедрального собора Саратова.

В кафедральном соборе Саратова состоится визит посла Русского мира



Это светлое и радостное событие, в котором заложен и духовный, и общественный, и государственно-политический смысл.

В кафедральном соборе Саратова состоится визит посла Русского мира

Любимая птица Господа - птица мира - голубь. Воспитанники приюта «Возвращение» решили изготовить собственными руками белых голубей к приезду посла русского мира.

Молодежь и прихожане Саратовской епархии обратились к послу русского мира Жанне Андриевской с предложением выступить в Свято-Троицком кафедральном соборе и рассказать о роли православия в формировании национальной идентичности.

На взгляд известного писателя и философа для православного патриота сохранение и процветание русской нации, а также сильная Россия, являются целями крайне важными. Автор статей о национальной идентичности полагает, что без православного духовного возрождения русской нации невозможно ни восстановление национального самосознания русских, ни благополучие, ни государственное могущество.
Саратовская Епархия с огромным уважением относиться к деятельности русского посла, по мнению духовенства, Жанна Викторовна - пример служения Отечеству.

Одной из заслуг общественного деятеля России, философа и докторанта СГУ является глубокое понимание своей почетной миссии в современном историческом контексте — понимание важности содействия тому, чтобы и дальше, несмотря на отечественные и внешние эксперименты, православные россияне во всем мире сохраняли свою идентичность.

Иерей Артемий Мягченков совместно с Молодежным отделом Саратовской иерархии отметили, что вдохновляет не только общественная деятельность философа и писателя, но также и личность самого посла русского мира.
Ясность и целеустремленность духовного пути и прославление святой Руси стали для всех примером служения, патриотизма и верности нашему народу. Быть не просто православным, но нести ответственность за культуру и традиции православной веры перед народом, Родиной, культурой прошлого, настоящего и будущего — великая ноша и особый Крест.Такая ноша под силу человеку сильному, прежде всего, национальным духом.

Личность ученого Жанны Андриевской и создателя серии книг «Удивительная Русь» поражает своими энциклопедическими познаниями, просвещенностью сознания. Она воистину ангел хранитель русского мира.

В рамках своего визита 19 декабря в Свято-Троицкий кафедральный собор Саратова Жанна Викторовна посетит также воспитанников приюта «Возвращение».

На ее взгляд деяния милосердия — это важная часть нашей обыденной жизни. Писатель, будучи благотворителем, подарит ребятам новогодние подарки:
"Я хочу, чтоб в канун Рождества и новогодних праздников они радовались, и верили в добро."

"Ребята очень ждут приезда посла в связи с чем они изготовят бумажных голубей.
Мы так рады, что она приезжает опять в регион. Поэтому ожидая ее визита, мы будем делать бумажных голубей.
Святая Русь как духовная христианская община будет укрепляться, и мы прихожане, и жители региона будем с нашей гордостью региона – Жанной Андриевской, – заключили организаторы мероприятия.

Жанна Андриевская выступит 19 декабря в актовом зале Свято-Троицкого кафедрального собора г. Саратова.


В кафедральном соборе Саратова состоится визит посла Русского мира

Напомним, что укрепление национальной идентичности является важнейшей задачей, об этом мы слышим и в слове нашего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла .

Во время визита в Саратов Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл по окончании великого освящения семинарского храма огласил указ о возвращении Свято-Троицкому храму статуса кафедрального собора.

Святейший Патриарх передал тогда в дар храму образ Покрова Пресвятой Богородицы и дарохранительницу.

В кафедральном соборе Саратова состоится визит посла Русского мира