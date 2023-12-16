Стипендии имени Ю.М. Лужкова студентам Губкинского университета продолжит выплачивать Фонд Юрия Лужкова

просмотров: 70

Фонд Юрия Лужкова продолжит выплачивать стипендии имени Ю.М. Лужкова студентам РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Именная стипендия присуждается ежегодно трем лучшим студентам 3-го и 4-го курсов бакалавриата и специалитета вуза по итогам двух последних сессий в соответствии с соглашением, подписанным Фондом и РГУ в 2021 году. Решение о присуждении стипендии принимается коллегиально представителями Фонда и преподавателями университета.Фонд Юрия Лужкова неслучайно сотрудничает с Губкинским университетом – Юрий Михайлович Лужков окончил этот вуз, а позже стал обладателем звания Почетного доктора университета. Он не раз говорил, что получил в РГУ очень многое, но прежде всего – умение мыслить самостоятельно и находить решения в нестандартных ситуациях.Фонд создан в память о служении Юрия Лужкова Москве и России, заметила Елена Батурина, председатель совета организации. По ее словам, поддержка талантливой молодежи является важной частью деятельности Фонда. Она также поблагодарила руководство РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина за сотрудничество в реализации стипендиальной программы.Геннадий Теребков, директор Фонд Юрия Лужкова, рассказал, что организация активно поддерживает активную талантливую молодежь, взаимодействуя с разными партнерами. Стипендиальная программа осуществляется совместно с РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина, в рамках сотрудничества с Международным фестивалем детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!» Фонд учредил ежегодную именную премию Ю.М. Лужкова «Молодой инноватор». Как постоянный партнер образовательной акции «Всероссийский экономический диктант», инициируемой Вольным экономическим обществом России, Фонд Юрия Лужкова вручает специальный приз самому юному участнику конкурса на лучший вопрос к диктанту. Также Фонд поддерживает студентов РОСНОУ – они проводят исследование научного вклада Ю.М. Лужкова в развитие Москвы, а бережно сохраняемое Фондом научное наследие Юрия Лужкова уже стало основой нескольких магистерских диссертаций выпускников вузов.На фото: Елена Батурина, председатель совета Фонда Юрия Лужкова