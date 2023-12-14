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Стартовал V Всероссийский конкурс на лучшее новогоднее блюдо

Общество

Сотни вкусных рецептов «Оливье» и «Сельди под шубой» из разных уголков нашей страны, семь номинаций, настоящий Дед Мороз, ворох подарков и щепотка волшебства – все, как в доброй сказке, только в реальности! Шеф всея Руси Константин Ивлев объявил о старте V Всероссийского конкурса на лучшее новогоднее блюдо, который проходит с 27 ноября по 25 декабря 2023 года в онлайн-формате! Эксклюзивно в сообществе ВКонтакте.


Свыше 6500 участников, еще больше салатов «Оливье» и «Сельди под шубой», дух соревнования и светлые эмоции – за четыре года проведения конкурс стал доброй предновогодней традицией, объединяющей людей во всем мире.

Время чудес приближается, а это значит, что пора начинать шинковать салаты к V Всероссийскому конкурсу на лучшее новогоднее блюдо! В этом году Шеф всея Руси Константин Ивлев решил провести его в онлайн-формате: с 27 ноября по 25 декабря 2023 года каждый желающий сможет поделиться во ВКонтакте видеорецептом салата «Оливье» или «Селедки под шубой» в формате коротких вертикальных видео на платформе VK Клипы с указанием уникального хэштега #ОливьеИшуба.

Вкусные работы на конкурс принимаются в семи номинациях: «Лучший салат Оливье», «Лучшая Селедка под шубой», «Выбор народа», «Самый юный повар», «За креатив», «Самый дальний, самый родной» и – внимание! – «Новый уровень» – это спецноминация 2023 года, победитель которой получит возможность принять участие в новом онлайн-шоу Константина Ивлева «Три уровня шефов», а также экспертную поддержку и продвижение на платформе от команды по работе с сообществами VK.

Выбирать лучшего из лучших будет лично Шеф всея Руси в сообществе ВКонтакте. Не без помощи главного волшебника страны – Деда Мороза, ведь вера в чудо нужна каждому из нас! Победителей конкурса ждут подарочные сертификаты в магазины Константина Ивлева, ВКонтакте и партнеров.

V Всероссийский конкурс на лучшее новогоднее блюдо объявляется открытым!