Россиянка сдала самый сложный экзамен по китайскому языку

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Организаторы экзамена в РФ сообщают, что новые уровни стали доступны для прохождения еще в 2022 году, однако сдать их можно было только в Китае и некоторых странах Азии и Европы. В России ноябрьский экзамен стал первым. В связи с «поворотом на Восток» китайский язык становится все более и более востребованным, и теперь россияне стремятся сдать не только распространенные уровни 1-6, но и новые, особо сложные.Пока людей, сдавших квалификационный экзамен по китайскому языку на высшие уровни, во всем мире не так много. По данным центра тестирования, 9-й, высший уровень, в России пока не покорился никому. Единственной, кто смог сдать 8-й уровень, стала жительница Петербурга, Карпова Татьяна. Из соцсетей Татьяны мы узнали, что она занимается художественным переводом, преподает в ВШЭ и на экзамен пришла, чтобы рассказать потом о содержании своим студентам.О том, где конкретно будут требоваться сертификаты, подтверждающие знание китайского языка на уровнях 7-9, пока не сообщается. Вероятно, они понадобятся тем, кто собирается работать в Китае на должностях, требующих свободного знания китайского.