22-й Всероссийский фестиваль хип-хопа и брейкинга «Energy» завершился в Челябинске

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"Сегодня в Челябинске собралась прогрессивная танцевальная молодежь России на Всероссийском фестивале хип-хопа и брейкинга 'Energy'. Это мероприятие не просто встречает, но празднует свой 22-й год, становясь важной частью культурной карты страны и занимая заслуженное место среди крупнейших танцевальных событий в России", – поделилась в восторге Текслер.Более 1100 танцоров из 37 регионов России и стран СНГ приняли участие в фестивале. Самым младшим участникам было всего лишь шесть лет, а верхней планки по возрасту теперь нет, открывая широкие возможности для всех желающих. Ирина Текслер выразила благодарность организаторам и вдохновителям мероприятия – Главному управлению молодежной политики Челябинской области и Челябинской федерации хип-хоп культуры.Отметим, что на фестивале было подписано соглашение между Главным управлением молодежной политики Челябинской области и всероссийской организацией Улицы России о поддержке молодежных направлений в сфере искусства, культуры и спорта. Этот шаг стал важным вкладом в развитие молодежных движений в регионе, подчеркивая активную роль властей в поддержке культурных и творческих инициатив. Теперь в регионе хип-хоп, брейкинг, граффити, экстремальные виды спорта, воркаут и паркур получили новый виток в развитии, проведении мероприятий и интеграции с другими регионами России.