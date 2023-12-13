13 декабря 2023 СРЕДА
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Профессор Джамила Велиева о роли Конституции РФ в формировании новой России

Общество
30-летний юбилей Конституции РФ позволяет нам говорить о ее роли и значения в жизни российского общества. Действующая Конституция РФ 1993 года в истории нашего государства имеет значение общенационального проекта - проекта строительства новой России.

Профессор Джамила Велиева о роли Конституции РФ в формировании новой России

Она закрепила новые ориентиры развития политической, экономической, социальной и духовной жизни государства. Провозгласила качественно новые характеристики России как правового, демократического, социального, светского государства. Существенно изменила систему органов государственной власти, определила цели общественного и государственного развития. Конституция РФ как акт высшей юридической силы закрепила новую концепцию прав человека и установила иные принципы взаимоотношений между человеком и обществом с одной стороны, гражданином и государством с другой.
Для конституционного строительства существенное значение имеет воплощение в жизнь конституционных норм и ценностей: суверенитет и народовластие, верховенство закона, прав человека, политический и идеологический плюрализм, собственность, принцип разделения властей, федерализм, местное самоуправление. Реализация конституционных ценностей и приоритетов – основная задача органов публичной власти и одновременно важнейшее условие эффективности их деятельности.
Изменения, внесенные в Конституцию РФ в 2020 году, сохранив основные конституционные приоритеты, заложили основу для дальнейшего их совершенствования, а также закрепили ряд важнейших конституционных ценностей: справедливость, социальная солидарность, уважение человека труда…
Конституция Российской Федерации в рамках реализации своей учредительной функции выступает ядром существующей политико-правовой системы. Основные конституционные идеи получили развитие в национальных проектах и действующем законодательстве, в отношении которых Конституция Российской Федерации выступила мощным интегрирующим фактором.

Велиева Джамила Сейфаддиновна, заведующая кафедрой конституционного и международного права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации доктор юридических наук, профессор