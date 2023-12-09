В Саратове наградили победителей ежегодного конкурса «Приведи закон в порядок»

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В преддверии дня борьбы с коррупцией в Саратове состоялось торжественное подведение итогов конкурса «Приведи закон в порядок».В режиме ВКС к собравшимся обратился Президент ТПП РФ Сергей Катырин. Он подчеркнул, что вопросам борьбы с коррупцией в России сегодня уделяется большое внимание.«В утверждаемом Президентом РФ плане борьбы с коррупцией прописаны, в том числе и действия, которые организует система Торгово-промышленных палат. И первое, с чего мы начинаем, это анализ нормативно-правовой базы. За год в палату поступило более полутора тысяч документов, часть из них касается антикоррупционного анализа. Эта работа проводится вместе с предпринимателями. Для этого создан инструмент антикоррупционного комплаенса. А в борьбе с коррупцией можно победить, только если мы работаем все вместе, с предпринимателями, с наукой, в том числе со студентами профильных вузов», – подчеркнул Сергей Катырин.На конкурс в Саратове было представлено 12 работ, победителей наградили в номинациях «Лучшая экспертная работа» и «Лучший эксперт года». Председатель Торгово-промышленной палаты Саратовской области, депутат регионального парламента Алексей Антонов отметил, что данное мероприятие, направленное на борьбу с коррупцией, проводится сегодня по всей России.«Борьба с коррупцией является приоритетной внутренней политикой государства, в результате которой формируется собственное мнение и позиция по отношению к данному явлению, а также чёткая гражданская позиция нетерпимости к вопросам коррупции на всех уровнях», – подчеркнул глава региональной ТПП.Антонов вручил благодарственные письма всем участникам конкурса, а также диплом победителя и специальный приз за победу в номинации «Лучшая экспертная работа» Алине Смирновой и Анаит Оганесян. Лучшим экспертом признан Рамис Гибатдинов, в этот день выступивший в ТПП РФ с докладом по антикоррупционной деятельности.Представитель Управления Минюста РФ по Саратовской области Ирина Харбаз отметила, что Гибатдинов направил более 50 экспертных заключений в адрес органов власти. Это подтверждает тот факт, что Саратовская область лидирует в ПФО по активности деятельности независимых экспертов. Вместе с этим в Саратовской области ежегодно отмечается увеличение количества нормативно-правовых актов, принимаемых органами власти. Все они нуждаются в проведении антикоррупционной экспертизы, эта работа ведётся во взаимодействии с прокуратурой области, добавила Харбаз.