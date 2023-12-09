9 декабря 2023 СУББОТА
Новости
12:55 | 09 декабря
В Саратове наградили победителей ежегодного конкурса «Приведи закон в порядок»
00:55 | 09 декабря
ИИ-наставник поможет определиться с будущей профессией
18:00 | 08 декабря
По проекту «Скоростной трамвай» начаты сварочные работы на улице Политехнической
17:00 | 08 декабря
Балаковские контрактники начали получать дополнительные выплаты
16:00 | 08 декабря
В этом году по Саратовской области установлены 63 станции сотовой связи
15:00 | 08 декабря
В Саратовской области энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за похолодания
14:00 | 08 декабря
Евгений Миронов рассказал, что вдохновило его стать артистом
13:00 | 08 декабря
Макаронные изделия саратовской компании планируется поставлять в Китай
12:54 | 08 декабря
Глава проекта instastars прокомментировал итоги WORLD MЕDIA AWARDS INSTASTARS
12:00 | 08 декабря
В гимназии №8 увековечили память погибшего участника СВО Аскара Бимухамбетова
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратове наградили победителей ежегодного конкурса «Приведи закон в порядок»

Общество
В Саратове наградили победителей ежегодного конкурса «Приведи закон в порядок»


В преддверии дня борьбы с коррупцией в Саратове состоялось торжественное подведение итогов конкурса «Приведи закон в порядок».

В режиме ВКС к собравшимся обратился Президент ТПП РФ Сергей Катырин. Он подчеркнул, что вопросам борьбы с коррупцией в России сегодня уделяется большое внимание.

«В утверждаемом Президентом РФ плане борьбы с коррупцией прописаны, в том числе и действия, которые организует система Торгово-промышленных палат. И первое, с чего мы начинаем, это анализ нормативно-правовой базы. За год в палату поступило более полутора тысяч документов, часть из них касается антикоррупционного анализа. Эта работа проводится вместе с предпринимателями. Для этого создан инструмент антикоррупционного комплаенса. А в борьбе с коррупцией можно победить, только если мы работаем все вместе, с предпринимателями, с наукой, в том числе со студентами профильных вузов», – подчеркнул Сергей Катырин.

На конкурс в Саратове было представлено 12 работ, победителей наградили в номинациях «Лучшая экспертная работа» и «Лучший эксперт года». Председатель Торгово-промышленной палаты Саратовской области, депутат регионального парламента Алексей Антонов отметил, что данное мероприятие, направленное на борьбу с коррупцией, проводится сегодня по всей России.

«Борьба с коррупцией является приоритетной внутренней политикой государства, в результате которой формируется собственное мнение и позиция по отношению к данному явлению, а также чёткая гражданская позиция нетерпимости к вопросам коррупции на всех уровнях», – подчеркнул глава региональной ТПП.

Антонов вручил благодарственные письма всем участникам конкурса, а также диплом победителя и специальный приз за победу в номинации «Лучшая экспертная работа» Алине Смирновой и Анаит Оганесян. Лучшим экспертом признан Рамис Гибатдинов, в этот день выступивший в ТПП РФ с докладом по антикоррупционной деятельности.

Представитель Управления Минюста РФ по Саратовской области Ирина Харбаз отметила, что Гибатдинов направил более 50 экспертных заключений в адрес органов власти. Это подтверждает тот факт, что Саратовская область лидирует в ПФО по активности деятельности независимых экспертов. Вместе с этим в Саратовской области ежегодно отмечается увеличение количества нормативно-правовых актов, принимаемых органами власти. Все они нуждаются в проведении антикоррупционной экспертизы, эта работа ведётся во взаимодействии с прокуратурой области, добавила Харбаз.