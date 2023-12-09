ИИ-наставник поможет определиться с будущей профессией

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Определиться с будущей профессией поможет ИИ-наставник. Несколько тысяч студентов и взрослых приняли участие в уникальном проекте Лаборатории ПИИ в Санкт-Петербурге. Представлен новый способ выбора «дела мечты» при помощи искусственного интеллекта.Специалисты Лаборатории ПИИ проанализировали мировые практики и опыт в профориентации и создали ИИ-наставника, способного помочь всем желающим найти свою профессию и адаптироваться к ней, улучшить свои навыки, освоить профессиональные тонкости. Выявление навыков и определение подходящей профессии в партнерстве с ИИ-наставником происходит в формате интересного квеста. Участники проходят тесты, пробуя себя в различных профессиях, например, пилота, химика, агронома, поэта, ветеринара, телеведущего и других. Если пока профессия не выбрана, можно взять консультацию у робота.Как рассказала Марина Лаврикова, первый проректор СПбГУ по учебной работе, ИИ-наставник подскажет, какие посетить курсы, к каким направлениям деятельности у будущего специалиста больше способностей. Далее каждый участник проекта получает на специальной открытке QR-код с информацией о профессии, что позволит познакомиться с ней дома не торопясь.Презентация квеста состоялась в рамках научно-образовательного салона в Санкт-Петербурге, после чего Лингвистическая клиника СПбГУ заключила договор с Лабораторией ПИИ о сотрудничестве в проведении совместных проектов и лингвистических исследований.