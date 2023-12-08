8 декабря 2023 ПЯТНИЦА
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Глава проекта instastars прокомментировал итоги WORLD MЕDIA AWARDS INSTASTARS

Общество
Глава проекта instastars прокомментировал итоги WORLD MЕDIA AWARDS INSTASTARS


Palazzo Versace Dubai признан победителем в номинации «Star Media Hotel» международной премии WORLD MЕDIA AWARDS INSTASTARS. В 2023 году победителем был выбран лишь один отель в мире. Весь год в оценке были задействованы более 19 миллионов человек – подписчиков главы проекта instastars в социальных сетях Антона Трегубова. Изучены были данные нескольких тысяч отелей по всему миру.

В 2019 году Palazzo Versace Dubai стал победителем на церемонии запуска «Лучшего продукта 2019 года» на блестящем Гранд-бале Prestigious Star Awards, который состоялся 15 марта в Лондоне. Начиная с 10-летнего юбилея, Prestigious Star Awards являлся единственной глобальной программой по признанию роскошных мест в отрасли, которая отмечает лучшие объекты для проведения мероприятий и уникальные места по всему миру. В течение года оцениваются и проверяются более 2000 мест и поставщиков по всему миру, и только один победитель выбирается в каждой из 24 категорий мероприятий, исходя из качества, производительности и репутации.

«Отель ведет правильную стратегию развития как бренда, так и рекламных кампаний. Помимо физических достоинств номинанта оценивался и его образ в социальных сетях и репутация в СМИ, а также отдельно рассматривались отзывы мировых звезд, которые останавливались в этом замечательном месте. В разное время в отеле бывали: Тарик Лэйкхол, Вадим Иванов, Джонатан Акейорд, Хелена Кристенсен, Донателла Версаче, Наташа Поли, Алессандра Амбросио и Шейх Тарик бин Файзал АльКассими, член королевской семьи Майк Тиндалл, футболистка Джилл Скотт и Бой Джордж. Мои соотечественники так же выбирают этот отель. Лестно о Palazzo Versace Dubai отзываются Лера Кудрявцева, Стас Михайлов», – отметил при вручении награды владелец медиапортала instastars Антон Трегубов.