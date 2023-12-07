Боевая музыкальная группа «Катюша» объявила о старте проекта "Вставай, страна!"
Проект победил в первом спецконкурсе ПФКИ 2023 года в категории "Победа будет за нами! Творческие проекты, поддерживающие защитников страны в ходе специальной военной операции".
В России началась реализация музыкального проекта "Вставай, страна!". Концепция проекта - создание музыкального контента для военнослужащих и агитационных бригад в зоне СВО -победила в первом спецконкурсе ПФКИ 2023 года в категории "Победа будет за нами! Творческие проекты, поддерживающие защитников страны в ходе специальной военной операции". Организатором и исполнителем проекта является компания "Дивербиум" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Продюсерского центра «Катюша».
Автором идеи проекта "Вставай, страна!" выступила музыкальная группа «Катюша». В основу замысла лег почти годовой опыт работы группы в составе агитационных бригад в воинских соединениях, находящихся на приграничных территориях и в зонах проведения Специальной военной операции, а также "обратная связь" от российских бойцов, которая выявила наиболее востребованные направления работы музыкальных коллективов на передовой.
Опросы военнослужащих ВС РФ показали, что эта аудитория заинтересована в исполнении известными эстрадными группами исторических и современных песен патриотического содержания. Но в репертуарах сегодняшних исполнителей почти отсутствуют песни о воинской славе и доблести прошлых лет, которые являются частью культурного кода, объединяющего народы России, подобно знаменитой "Катюше". Песню "Катюша" в современной аранжировке исполняет в составе агитбригад одноименная музыкальная группа. При поиске других песен для исполнения перед бойцами СВО команда проекта столкнулась с наличием ограничения авторских прав на их использование, особенно на песни времен Великой Отечественной войны.
Проект "Вставай, страна!" состоит из поиска, систематизации и обработки песен военной и патриотической направленности, относящихся к народному творчеству, либо утративших ограничения в связи с истекшим сроком давности авторских прав. Поиск такого материала, по мнению разработчиков проекта, создаст из исторического песенного материала новый музыкальный контент, подчеркивающий преемственность подвига русского солдата и фронтовых бригад во многих поколениях. Предполагается разыскать и подготовить к современному технологичному исполнению песни не только времени Великой Отечественной войны, но и Первой Мировой войны, Отечественной войны 1812 года и даже Гражданской войны.
Реализация проекта рассчитана на шесть этапов. На первом этапе, который продолжается сейчас, ведется сбор и систематизация песен о воинском подвиге русского народа, созданных в разные годы. В базе проекта должно быть не менее ста "народных" песен о воинской доблести, размещенных в открытом доступе на сайте. На втором этапе экспертный совет отберет десять наиболее исторически интересных, эстетически привлекательных, выразительных и эмоциональных песен, которые предстоит адаптировать под современность. Следующие этапы состоят в профессиональной записи композиций группой «Катюша». На последнем этапе будет выпущен альбом из этих песен. Его будут распространять как на цифровых носителях, так и на музыкальных ресурсах в Сети и в социальных сетях. Также предполагается включить выявленные под эгидой проекта песни в репертуар группы "Катюша", регулярно выступающей в зоне СВО, и предоставить их для использования другим коллективам.
Группа «КАТЮША» дала более 25 концертов в зоне СВО в ЛНР, ДНР, Херсонской и запорожской областях, в том числе на линии боевого соприкосновения, совершив 7 командировок в зону СВО. Приказом Министра обороны РФ участницы группы награждены медалями участника СВО и отмечены грамотами и благодарностями от воинских соединений.
В состав коллектива "Катюша" входят:
Нана Хатл, 27 лет, музыкант, автор и исполнитель, участница четвертого сезона шоу "Голос" в 2015 году, ученица Александра Градского, а также участница телепроектов "Новая Волна 2017" и "Новая звезда 2019" на телеканале "Звезда". В марте 2022 года Нана Хатл написала песню "Непобедимые!", выражая свою твердую поддержку Президенту России В.В. Путину. Песню услышал Рамзан Кадыров и опубликовал ее в своем телеграм-канале, благодаря чему композиция получила огромное распространение (на данный момент уже более 600 тысяч прослушиваний). Также Рамзан Кадыров за эту песню удостоил Нану Хатл звания Заслуженный Артист Чеченской Республики.
Юлия Поленкова, 22 года, вокалистка, вокальный преподаватель, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, имеющая более 15 лет сценического опыта. В настоящий момент Юлия Поленкова является студенткой кафедры эстрадно-джазового пения под руководством Ларисы Долиной. В её активе выступления с такими артистами, как Леонид Агутин и Лариса Долина и участие в "Песне года 2022" в номере с Олегом Газмановым.
Элина Бурангулова, 19 лет, артистка, вокалистка, музыкант и танцовщица, участница рабочей группы TODES Балашиха на протяжении семи лет. Элина обучается в колледже музыкально-театрального искусства имени Г.П.Вишневской по специальности "академический вокал", где участвовала в успешных проектах "Дидона и Эней", "Стеклянный ребенок».
Сайт проекта: https://katyushaband.ru/