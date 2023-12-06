В Москве прошел 10-й конкурс «Королева России»

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Московский «Арбат-Холл» 27 ноября принял юбилейный, 10-й финал конкурса красоты «Королева России». В конкурсе приняли участие 28 представительниц разных регионов РФ.В течение трех дней проходили изнурительные репетиции под руководством опытного хореографа. Кроме того, программа подготовки предусматривала фотосессию.В общей сложности у соискательниц было четыре выхода - конкурс-визитка, дефиле в национальных костюмах, проход в купальниках и конкурс вечерних нарядов.Королевой России 2023 года стала москвичка Александра Волкова. Юной Королевой жюри признало крымчанку Софию Недилько. Еще одна москвичка, Мирослава Алухтина, признана Королевой нации-2023.Победительницы конкурса получили ленты, короны и подарочные сертификаты.Председателем жюри выступил директор конкурса «Королева России» Михаил Клочков. В состав жюри вошли директор модельного агентства «TOP KIDS» Альбина Герасимова, российский писатель Андрей Миловидов, актер и модель Никита Добросердов, певица, финалистка ТВ-проекта «Ну-ка все вместе!» СОЛАНЖ, модельер и дизайнер Nimf Tairon.