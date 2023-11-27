Жанна Андриевская посетит хоккейный матч «Кристал - СКА Нева»
19 декабря в ледовом дворце спорта "Кристалл" состоится игра «Кристалл - СКА Нева».
…. Пусть за воротами противника все чаще
Победной молнией пульсирует фонарь
Но если надо защищается блестяще
Великолепная пятерка и вратарь …
Суровый бой ведёт ледовая дружина
Мы верим мужеству отчаянных парней
В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей!
Кто из нас не знает легендарных слов из этой песни?! Жанна Андриевская - российский писатель и докторант СГУ отметила, что в старину испокон века любили играть на льду. Как только сковывал реки воевода Мороз, то сразу и затевали игрища на льду.
В старину были очень популярны народные игры, где пользовались инструментами, похожими на клюшки. И сплющенные деревянные шары были похожи на современные шайбы. С появлением коньков (поначалу их изготавливали из крепкого дерева и кости) эти игры стали ещё больше походить на нынешний хоккей.
С 90 х годов 19 века в России появились объединения и правила игры в хоккей. А с начала 20 века хоккей стал появляться во многих российских городах.
Жанна Викторовна поделилась своими ощущениями: хоккей даёт массу положительных эмоций. Поэтому планирует поддержать с трибун команду «Кристалл»:
- Буду на турнире 19 декабря в 18:30, и, конечно, болеть за ребят из "Кристалла" ! Всё как в легендарной песне - «Великолепная пятерка и вратарь»!
Напомним, что 19 декабря в ледовом дворце спорта "Кристалл" состоится игра «Кристалл - СКА Нева».
Приходите в декабрьский вечер поддержать любимую команду!
И помните: «Трус не играет в хоккей», а вместе мы сильнее!
Кроме того, посол русского мира посетит школы, лицеи и духовную семинарию, а также запланированы ряд мероприятий на философском факультете СГУ.
Ждём Жанну Андриевскую на хоккейном матче!
…. Пусть за воротами противника все чаще
Победной молнией пульсирует фонарь
Но если надо защищается блестяще
Великолепная пятерка и вратарь …
Суровый бой ведёт ледовая дружина
Мы верим мужеству отчаянных парней
В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей!
Кто из нас не знает легендарных слов из этой песни?! Жанна Андриевская - российский писатель и докторант СГУ отметила, что в старину испокон века любили играть на льду. Как только сковывал реки воевода Мороз, то сразу и затевали игрища на льду.
В старину были очень популярны народные игры, где пользовались инструментами, похожими на клюшки. И сплющенные деревянные шары были похожи на современные шайбы. С появлением коньков (поначалу их изготавливали из крепкого дерева и кости) эти игры стали ещё больше походить на нынешний хоккей.
С 90 х годов 19 века в России появились объединения и правила игры в хоккей. А с начала 20 века хоккей стал появляться во многих российских городах.
Жанна Викторовна поделилась своими ощущениями: хоккей даёт массу положительных эмоций. Поэтому планирует поддержать с трибун команду «Кристалл»:
- Буду на турнире 19 декабря в 18:30, и, конечно, болеть за ребят из "Кристалла" ! Всё как в легендарной песне - «Великолепная пятерка и вратарь»!
Напомним, что 19 декабря в ледовом дворце спорта "Кристалл" состоится игра «Кристалл - СКА Нева».
Приходите в декабрьский вечер поддержать любимую команду!
И помните: «Трус не играет в хоккей», а вместе мы сильнее!
Кроме того, посол русского мира посетит школы, лицеи и духовную семинарию, а также запланированы ряд мероприятий на философском факультете СГУ.
Ждём Жанну Андриевскую на хоккейном матче!