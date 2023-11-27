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Жанна Андриевская посетит хоккейный матч «Кристал - СКА Нева»

Общество
19 декабря в ледовом дворце спорта "Кристалл" состоится игра «Кристалл - СКА Нева».
Жанна Андриевская посетит хоккейный матч «Кристал - СКА Нева»


…. Пусть за воротами противника все чаще
Победной молнией пульсирует фонарь
Но если надо защищается блестяще
Великолепная пятерка и вратарь …
Суровый бой ведёт ледовая дружина
Мы верим мужеству отчаянных парней
В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей!

Кто из нас не знает легендарных слов из этой песни?! Жанна Андриевская - российский писатель и докторант СГУ отметила, что в старину испокон века любили играть на льду. Как только сковывал реки воевода Мороз, то сразу и затевали игрища на льду.

В старину были очень популярны народные игры, где пользовались инструментами, похожими на клюшки. И сплющенные деревянные шары были похожи на современные шайбы. С появлением коньков (поначалу их изготавливали из крепкого дерева и кости) эти игры стали ещё больше походить на нынешний хоккей.

С 90 х годов 19 века в России появились объединения и правила игры в хоккей. А с начала 20 века хоккей стал появляться во многих российских городах.

Жанна Викторовна поделилась своими ощущениями: хоккей даёт массу положительных эмоций. Поэтому планирует поддержать с трибун команду «Кристалл»:

- Буду на турнире 19 декабря в 18:30, и, конечно, болеть за ребят из "Кристалла" ! Всё как в легендарной песне - «Великолепная пятерка и вратарь»!

Напомним, что 19 декабря в ледовом дворце спорта "Кристалл" состоится игра «Кристалл - СКА Нева».
Приходите в декабрьский вечер поддержать любимую команду!
И помните: «Трус не играет в хоккей», а вместе мы сильнее!

Кроме того, посол русского мира посетит школы, лицеи и духовную семинарию, а также запланированы ряд мероприятий на философском факультете СГУ.
Ждём Жанну Андриевскую на хоккейном матче!