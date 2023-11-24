Фонд Юрия Лужкова проводит третий теннисный турнир «Кожаная Кепка» в Москве

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В конце 1990-х годов мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков организовал первый турнир по теннису «Кожаная Кепка» среди сотрудников столичной мэрии. Соревнования получили название в честь любимого головного убора Лужкова. Их цель – привлечение внимания к теннису и физической культуре. Турнир стал очень популярным, и в нем начали принимать участие члены правительства Москвы, крупные бизнесмены и политики, звезды шоу-бизнеса. Победителям вручали в качестве главного приза символическую кепку.В 2021 году в честь 85-летия со дня рождения Юрия Михайловича Лужкова турнир был возрожден Фондом Юрия Лужкова и стал ежегодным. Многие из тех, кто ранее участвовал в турнирах «Кожаная Кепка», 9 декабря выступят на кортах «Мультиспорта». Это соратники Ю.М. Лужкова, его друзья, коллеги, именитые спортсмены. Действующие российские игроки и легенды мирового тенниса прошлых лет, неоднократно выступавшие на «Кубке Кремля» и получавшие призы из рук Юрия Лужкова, приглашены на мероприятие как почетные гости.Признательность всем, кто проявил готовность стать участником турнира, чтобы почтить память Юрия Лужкова и его страсть к теннису, выразила вдова Юрия Михайловича Елена Батурина, председатель Фонда Юрия Лужкова. Она также отметила, что Фонд Юрия Лужкова является организатором и партнером ряда любительских и юношеских теннисных соревнований, поддерживая их в стремлении сохранить память о Ю.М. Лужкове.Фонд Юрия Лужкова оказывает поддержку также другим многочисленным проектам, развивающим образование, спорт, общественную и культурную жизнь москвичей и всех россиян, что было крайне близко Юрию Михайловичу.