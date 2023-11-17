Фонд Юрия Лужкова поддерживает стремление молодежи развиваться в экономической сфере
Стремление молодежи развиваться в экономической сфере поддерживает Фонд Юрия Лужкова. Он выступает партнером Всероссийского экономического диктанта, который организует Вольное экономическое общество. На состоявшемся в Москве 11 ноября VIII Всероссийском экономическом собрании, посвященном основанию Вольного экономического общества России и Дню экономиста, Фонд наградил специальным призом самую юную победительницу традиционного конкурса в рамках Экономического диктанта «Лучший вопрос для Экономического диктанта». Ею стала студентка Смоленского филиала РАНХиГС Ксения Михальченко.
Конкурс проводится ежегодно среди учеников старших классов общеобразовательных школ и студентов вузов. Лучшие вопросы победителей включаются в перечень заданий Экономического диктанта. В 2023 году дипломы и призы от организаторов и партнеров мероприятия получили еще три студента: Воробьева Елена, Смоленский филиал РАНХиГС; Сорока Кирилл, Уральский государственный экономический университет; Волкова Анастасия, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского.
Всероссийский экономический диктант является ключевым мероприятием среди регулярно реализуемых ВЭО России общественно значимых проектов, цель которых – вызвать интерес к экономической науке и повысить уровень экономической грамотности среди российских граждан. Фонд Юрия Лужкова поддерживает инициативы ВЭО, продолжая многолетний созидательный труд Ю.М. Лужкова во благо москвичей и россиян.
Важно помнить, что Юрий Лужков внес весомый вклад в возрождение деятельности ВЭО и Международного союза экономистов. Новейшая история ВЭО России берет начало в 1992 году с возвращением своего исторического названия. Юрий Михайлович настаивал на государственной поддержке экономической науки и отраслевой экономики, необходимой для выхода из кризиса.
Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина заявила о поддержке Фондом всех инициатив, которые гармонируют с идеями Юрия Михайловича. Она также поздравила студентов с победой в конкурсе и пожелала им успехов.
Конкурс проводится ежегодно среди учеников старших классов общеобразовательных школ и студентов вузов. Лучшие вопросы победителей включаются в перечень заданий Экономического диктанта. В 2023 году дипломы и призы от организаторов и партнеров мероприятия получили еще три студента: Воробьева Елена, Смоленский филиал РАНХиГС; Сорока Кирилл, Уральский государственный экономический университет; Волкова Анастасия, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского.
Всероссийский экономический диктант является ключевым мероприятием среди регулярно реализуемых ВЭО России общественно значимых проектов, цель которых – вызвать интерес к экономической науке и повысить уровень экономической грамотности среди российских граждан. Фонд Юрия Лужкова поддерживает инициативы ВЭО, продолжая многолетний созидательный труд Ю.М. Лужкова во благо москвичей и россиян.
Важно помнить, что Юрий Лужков внес весомый вклад в возрождение деятельности ВЭО и Международного союза экономистов. Новейшая история ВЭО России берет начало в 1992 году с возвращением своего исторического названия. Юрий Михайлович настаивал на государственной поддержке экономической науки и отраслевой экономики, необходимой для выхода из кризиса.
Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина заявила о поддержке Фондом всех инициатив, которые гармонируют с идеями Юрия Михайловича. Она также поздравила студентов с победой в конкурсе и пожелала им успехов.