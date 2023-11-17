Фонд Юрия Лужкова поддерживает стремление молодежи развиваться в экономической сфере

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Конкурс проводится ежегодно среди учеников старших классов общеобразовательных школ и студентов вузов. Лучшие вопросы победителей включаются в перечень заданий Экономического диктанта. В 2023 году дипломы и призы от организаторов и партнеров мероприятия получили еще три студента: Воробьева Елена, Смоленский филиал РАНХиГС; Сорока Кирилл, Уральский государственный экономический университет; Волкова Анастасия, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского.Всероссийский экономический диктант является ключевым мероприятием среди регулярно реализуемых ВЭО России общественно значимых проектов, цель которых – вызвать интерес к экономической науке и повысить уровень экономической грамотности среди российских граждан. Фонд Юрия Лужкова поддерживает инициативы ВЭО, продолжая многолетний созидательный труд Ю.М. Лужкова во благо москвичей и россиян.Важно помнить, что Юрий Лужков внес весомый вклад в возрождение деятельности ВЭО и Международного союза экономистов. Новейшая история ВЭО России берет начало в 1992 году с возвращением своего исторического названия. Юрий Михайлович настаивал на государственной поддержке экономической науки и отраслевой экономики, необходимой для выхода из кризиса.Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина заявила о поддержке Фондом всех инициатив, которые гармонируют с идеями Юрия Михайловича. Она также поздравила студентов с победой в конкурсе и пожелала им успехов.