17 ноября 2023 ПЯТНИЦА
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Фонд Юрия Лужкова поддерживает стремление молодежи развиваться в экономической сфере

Общество
Стремление молодежи развиваться в экономической сфере поддерживает Фонд Юрия Лужкова. Он выступает партнером Всероссийского экономического диктанта, который организует Вольное экономическое общество. На состоявшемся в Москве 11 ноября VIII Всероссийском экономическом собрании, посвященном основанию Вольного экономического общества России и Дню экономиста, Фонд наградил специальным призом самую юную победительницу традиционного конкурса в рамках Экономического диктанта «Лучший вопрос для Экономического диктанта». Ею стала студентка Смоленского филиала РАНХиГС Ксения Михальченко.
Фонд Юрия Лужкова поддерживает стремление молодежи развиваться в экономической сфере

Конкурс проводится ежегодно среди учеников старших классов общеобразовательных школ и студентов вузов. Лучшие вопросы победителей включаются в перечень заданий Экономического диктанта. В 2023 году дипломы и призы от организаторов и партнеров мероприятия получили еще три студента: Воробьева Елена, Смоленский филиал РАНХиГС; Сорока Кирилл, Уральский государственный экономический университет; Волкова Анастасия, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н. Г. Чернышевского.

Всероссийский экономический диктант является ключевым мероприятием среди регулярно реализуемых ВЭО России общественно значимых проектов, цель которых – вызвать интерес к экономической науке и повысить уровень экономической грамотности среди российских граждан. Фонд Юрия Лужкова поддерживает инициативы ВЭО, продолжая многолетний созидательный труд Ю.М. Лужкова во благо москвичей и россиян.
Важно помнить, что Юрий Лужков внес весомый вклад в возрождение деятельности ВЭО и Международного союза экономистов. Новейшая история ВЭО России берет начало в 1992 году с возвращением своего исторического названия. Юрий Михайлович настаивал на государственной поддержке экономической науки и отраслевой экономики, необходимой для выхода из кризиса.

Председатель Совета Фонда Юрия Лужкова Елена Батурина заявила о поддержке Фондом всех инициатив, которые гармонируют с идеями Юрия Михайловича. Она также поздравила студентов с победой в конкурсе и пожелала им успехов.