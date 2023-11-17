Россия активно участвует в переговорах по борьбе с загрязнением пластиком
С 13 по 19 ноября 2023 года в Найроби проходит очередной третий раунд переговоров по созданию международного соглашения по борьбе с загрязнением пластиком. Ожидается, что страны продвинутся в договоренностях о регулировании использования одноразового пластика, переходе на безопасные альтернативы и в отказе от токсичных видов полимеров, которые наносят существенный вред здоровью человека и окружающей среде. Делегации обсудят предварительный («нулевой») проект текста соглашения и примут решение об организации межсессионной работы.
Для участия в переговорах зарегистрировались свыше 1900 делегатов от правительств, международных и общественных организаций.
Пластиковое загрязнение является одной из самых серьезных антропогенных угроз для нашей планеты. По подсчетам ООН, в мире ежегодно производится около 430 миллионов тонн пластика. Спрос на пластмассу удвоился за последние 20 лет и, как ожидается, снова удвоится до 2050 года. Между тем только около 9% отправляется на переработку, а остальная часть попадает на свалки и в окружающую среду, создавая угрозы экологической ситуации и здоровью людей.
Ущерб от пластика связан не только с объемом отходов, но и с токсичными добавками, которые используются при производстве пластика, загрязняя окружающую среду и отравляя живые организмы.
Очевидно, что проблема пластика носит локальный, национальный и трансграничный характер. Для ее решения необходимы скоординированные международные усилия.
История процесса подготовки нового международного договора по борьбе с пластиковым загрязнением началась 7 марта 2022 года, когда на Пятой сессии Ассамблеи ООН по окружающей среде 175 стран приняли эпохальную резолюцию о начале переговоров по документу.
Проведенные обсуждения показали, что практически все страны озабочены проблемой пластикового загрязнения, признают важность объединения усилий международного сообщества для ее решения. При этом сохраняются разные точки зрения, от решения которых во многом зависит дальнейший ход переговоров и способность будущего договора покончить с пластиковым загрязнением: это понятие «полный жизненный цикл пластика» (включать ли туда этапы добычи и переработки сырья), процедуры принятия решений (большинством голосов или консенсусом), конкретные цели и обязательства, характер обязательств (юридически обязательные или добровольные).
Российская Федерация принимает активное участие в переговорном процессе и признает необходимость принятия согласованных международных действий по борьбе с загрязнением пластиком, как и то, что последствия этого загрязнения носят разрушительный характер для социальной и экономической составляющих устойчивого развития.
Экологи считают, что для того, чтобы договор был эффективным, он должен содержать юридически обязательные для исполнения меры: обязательства по выявлению и поэтапному прекращению использования опасных химических веществ в пластике; принцип предосторожности, принцип «загрязнитель платит» и принцип предупреждения загрязнения, экологическое образование и просвещение. Ложные решения проблемы пластикового загрязнения, которые несут в себе риски для окружающей среды и здоровья людей (химический рециклинг, энергетическая утилизация, производство топлива из отходов), не должны быть включены в текст договора.
«Мы надеемся, что на этом заседании Международного переговорного комитета государства продвинутся в переговорах, согласуют передовые положения, которые помогут мировому сообществу успешно справиться с пластиковым кризисом», – отмечает Ольга Понизова, председатель Совета Центра «Эко-Согласие».
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