16 ноября 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
20:54 | 15 ноября
Оценку работе инженерных классов Бурятии дала выездная комиссия
18:20 | 15 ноября
В Саратове рассказали о прохождении государственной экспертизы нового индустриального парка
18:00 | 15 ноября
28 ноября состоится Всероссийская патриотическая акция «Военно-патриотический диктант»
17:00 | 15 ноября
Даниил Соловьев из Саратовской области стал призером хакатона по искусственному интеллекту
16:09 | 15 ноября
В детских садах завершается ремонт в рамках областной программы
16:08 | 15 ноября
В общежитии Новоузенска приступили к косметическому ремонту мест общего пользования
16:00 | 15 ноября
ФОК в Дергачах открыл свои двери для всех любителей спорта
15:00 | 15 ноября
Команда Медико-биологического лицея - лидеры Всероссийского конкурса «Лучшая школьная столовая 2023»
14:30 | 15 ноября
Саратовские производители представили продукцию на международной выставке в Минске
14:00 | 15 ноября
Первый Всероссийский семейный форум «Родные — Любимые»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Оценку работе инженерных классов Бурятии дала выездная комиссия

Общество

Бурятское региональное отделение Союзмаш России выступило соорганизатором межрегионального профориентационного мероприятия, направленного на оценку работы инженерных классов республиканских школ.


В состав комиссии вошли представители Министерства образования Республики Бурятия, Бурятского регионального отделения Союза машиностроителей России, учебного отдела Бурятского республиканского института образовательной политики, индустриального партнера – Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех, вуза-партнера – Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.

Эксперты оценили соответствие профильных классов лицея №27, средней школы №32, физико-математической школы №56, средней школы №7, гимназии №33 программе "Инженерные классы авиастроительного профиля".

В центре внимания участников выездного мероприятия была оснащенность классов необходимым оборудованием, а также обеспеченность педагогическими кадрами. В результате первого этапа мониторинга и анализа ситуации были обозначены болевые точки, сформулированы рекомендации по совершенствованию работы инженерных классов республики. Второй этап работы комиссии затронет соответствие учебных программ методическим рекомендациям для инженерных классов.

"Республика вступила в федеральный проект создания непрерывной системы подготовки кадров. Ее основой стала эффективная профильная предпрофессиональная образовательная подготовка во взаимодействии с профильными предприятиями. Проект направлен на формирование инженерных технологических и цифровых компетенций, построение осознанной образовательной и профессиональной траектории с дальнейшим трудоустройством в компании индустриальных партнеров", – отметила руководитель Аппарата Бурятского регионального отделения Союза машиностроителей России Ирина Захарова.

В 2022 году в 23 регионах страны открылось 96 специализированных классов. Содержание обучения в таких классах соответствует проекту инженерных классов судо- или авиастроительного профиля, разработанному флагманским вузом.

Модель инженерного образования реализуется через основные и дополнительные программы в области конструирования различных авиационных систем, цифровых и производственных технологий (современные методы проектирования летательных аппаратов, авиамоделирование, 3D-моделирование, программирование и пилотирование беспилотных летательных аппаратов, композиционные материалы и др.), а также внеучебную деятельность (экскурсии, мастер-классы, лекции и другие мероприятия от вузовских и индустриальных партнёров).

Инициатива реализуется по поручению президента России.
Союз машиностроителей России – организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических вузов в 76 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.