Оценку работе инженерных классов Бурятии дала выездная комиссия

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В состав комиссии вошли представители Министерства образования Республики Бурятия, Бурятского регионального отделения Союза машиностроителей России, учебного отдела Бурятского республиканского института образовательной политики, индустриального партнера – Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех, вуза-партнера – Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.Эксперты оценили соответствие профильных классов лицея №27, средней школы №32, физико-математической школы №56, средней школы №7, гимназии №33 программе "Инженерные классы авиастроительного профиля".В центре внимания участников выездного мероприятия была оснащенность классов необходимым оборудованием, а также обеспеченность педагогическими кадрами. В результате первого этапа мониторинга и анализа ситуации были обозначены болевые точки, сформулированы рекомендации по совершенствованию работы инженерных классов республики. Второй этап работы комиссии затронет соответствие учебных программ методическим рекомендациям для инженерных классов."Республика вступила в федеральный проект создания непрерывной системы подготовки кадров. Ее основой стала эффективная профильная предпрофессиональная образовательная подготовка во взаимодействии с профильными предприятиями. Проект направлен на формирование инженерных технологических и цифровых компетенций, построение осознанной образовательной и профессиональной траектории с дальнейшим трудоустройством в компании индустриальных партнеров", – отметила руководитель Аппарата Бурятского регионального отделения Союза машиностроителей России Ирина Захарова.В 2022 году в 23 регионах страны открылось 96 специализированных классов. Содержание обучения в таких классах соответствует проекту инженерных классов судо- или авиастроительного профиля, разработанному флагманским вузом.Модель инженерного образования реализуется через основные и дополнительные программы в области конструирования различных авиационных систем, цифровых и производственных технологий (современные методы проектирования летательных аппаратов, авиамоделирование, 3D-моделирование, программирование и пилотирование беспилотных летательных аппаратов, композиционные материалы и др.), а также внеучебную деятельность (экскурсии, мастер-классы, лекции и другие мероприятия от вузовских и индустриальных партнёров).Инициатива реализуется по поручению президента России.Союз машиностроителей России – организация, объединяющая работников промышленных предприятий, организаций и технических вузов в 76 регионах России на базе более чем 560 местных отделений. Основной целью деятельности является формирование стратегии развития отрасли, участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса.