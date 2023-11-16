По решению общественности Саратовской области посол русского мира Жанна Андриевская создаст проект "ЗАРЯ САРАТОВСКОГО РЕГИОНА"

просмотров: 159

Саратовская общественность обратилась к известному писателю и учёному, послу русского мира Жанне Андриевской, докторанту Саратовского государственного университета, с предложением создать в рамках Всероссийского книжного проекта «Удивительная Русь» отдельный этнографический проект «Заря Саратовского региона».Сегодня состоялось заседание общественного совета при министерстве культуры Саратовской области под председательством Елены Дробышевой.На мероприятии присутствовало свыше 100 представителей общественных организаций и духовенства. Жанна Викторовна Андриевская выступила на мероприятии в режиме онлайн с докладом о своей просветительской деятельности.В ответном слове прозвучали высокие оценки этой деятельности, отмечена позитивная значимость популяризации культуры в современных условиях.Один из вопросов, который встал на повестке дня, - официальное предложение послу русского мира стать почётным экспертом общественного совета.Председатель общественного совета при министерстве культуры Саратовской области Елена Дробышева подчеркнула, что проект «Удивительная Русь» имеет высокое значение для всей России. А для Саратова он особенно дорог и ценен. Она отметила, что тесное творческое взаимодействие с известным писателем Жанной Андриевской, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию культурной жизни региона.В своём слове председатель общественного совета при министерстве образования Саратовской области общественный деятель, советник министра образования Саратовской области Сергей Саратовский предложил общественное видение проекта Удивительная Русь: «Мы воспринимаем вас как светоча национальной духовной культуры, поэтому просим вас назвать этнокультурный просветительский проект «Заря Саратовского края».Все собравшиеся единогласно проголосовали за инициативу председателя общественного совета при министерстве культуры Елены Дробышевой и за предложение председателя общественного совета при министерстве образования Сергея Саратовского.По итогам заседания посол русского мира Жанна Андриевская приглашена посетить Саратовский регион вновь и выступить в очном формате 20 декабря на юбилейном заседании Общественного совета.