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В общежитии Новоузенска приступили к косметическому ремонту мест общего пользования

Общество
В общежитии Новоузенска приступили к косметическому ремонту мест общего пользования


В многоквартирном доме Новоузенска подходит к завершению комплекс ремонтных работ. На сегодняшний день в МКД восстановлена система водоотведения в подвале,  частично отремонтирована кровля здания и выполнен запланированный объем работ по восстановлению электрики. Также подписан договор с временной управляющей компанией.

Отметим, что данный вопрос находится на контроле у губернатора области Романа Бусаргина.

«В многоквартирном доме приступили к работам по подготовке помещений к косметическому ремонту. В частности, производится зачистка стен и потолка помещений от старого покрытия», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.

Обязательства провести косметический ремонт мест общего пользования   взяла на себя администрация района .

Кроме того, данный МКД планируется дополнительно включить в областную программу капремонта.