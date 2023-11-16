В общежитии Новоузенска приступили к косметическому ремонту мест общего пользования

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В многоквартирном доме Новоузенска подходит к завершению комплекс ремонтных работ. На сегодняшний день в МКД восстановлена система водоотведения в подвале, частично отремонтирована кровля здания и выполнен запланированный объем работ по восстановлению электрики. Также подписан договор с временной управляющей компанией.Отметим, что данный вопрос находится на контроле у губернатора области Романа Бусаргина.«В многоквартирном доме приступили к работам по подготовке помещений к косметическому ремонту. В частности, производится зачистка стен и потолка помещений от старого покрытия», - рассказал министр строительства и ЖКХ области Сергей Соколов.Обязательства провести косметический ремонт мест общего пользования взяла на себя администрация района .Кроме того, данный МКД планируется дополнительно включить в областную программу капремонта.