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Фонд Юрия Лужкова выступает продолжателем инициатив бывшего мэра Москвы

Общество
Продолжателем инициатив Юрия Михайловича Лужкова, мэра Москвы с 1992 по 2010 гг., выступает Фонд Юрия Лужкова. На состоявшемся 11 ноября 2023 года в Москве Всероссийском экономическом собрании выступил директор Фонда Геннадий Теребков и напомнил участникам события о вкладе Ю.М. Лужкова в возрождение деятельности ВЭО и Международного союза экономистов, в развитие экономического потенциала России, отечественной и мировой экономической мысли, внешнеэкономических связей страны.

Фонд Юрия Лужкова выступает продолжателем инициатив бывшего мэра Москвы


Всероссийское экономическое собрание, организованное Вольным экономическим обществом России и Международным союзом экономистов при поддержке Совета Федерации, было посвящено Дню экономиста – профессиональный праздник решением Правительства РФ был учрежден в дату основания ВЭО России. Императорское вольное экономическое общество появилось в России в соответствии с Указом императрицы Екатерины II 11 ноября 1765 года, а в современной России старейшая экономическая общественная организация продолжила свою историю с 1992 года.

ВЭО России реализует различные просветительские и социально значимые проекты, один из которых – общероссийская образовательная акция «Всероссийский экономический диктант». Партнером ежегодного мероприятия выступает Фонд Юрия Лужкова, совместно с ВЭО также учредивший специальную премию для самого молодого автора лучшего вопроса к Экономическому диктанту. На Всероссийском экономическом собрании экспертами были подведены итоги экономического года и состоявшихся проектов, включая Экономический диктант. Также лауреатам общероссийских высших общественных экономических премий были вручены награды.

Директор Фонда Юрия Лужкова поздравил экономистов с профессиональным праздником и рассказал, почему Фонд охотно поддерживает деятельность ВЭО России. По его словам, Юрий Лужков всегда откликался на инициативы по повышению экономической грамотности людей, выступал за поддержку государством экономической науки и отраслевой экономики. Сегодня Фонд продолжает эту работу Юрия Михайловича и сохраняет для нынешнего и будущих поколений экономистов его научные труды.